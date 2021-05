MARTA OSTAVLJA MILETA, SELI SE U DOMINIKANSKU REPUBLIKU: Na egzotičnoj destinaciji kupila luks stan od 300.000 evra!

Marta Savić odlučila je da napusti Srbiju i preseli se u Dominikansku Republiku, gde sve češće boravi poslednjih godina i gde je pronašla svoj mir. Pevačica je u dogovoru sa suprugom Miletom Kitićem rešila da investira u nekretninu u mestu Punta Kana, za koju su dali 300.000 evra, saznaje Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Porodica folkera često je putovala na ovo egzotično mesto na Karibima, a Martu su pandemija koronavirusa i zatvaranje granica u martu prošle godine zatekli upravo tamo. Pošto nije mogla da se vrati u Srbiju, pevačica je produžila odmor u luksuznom hotelu u Dominikani, ali kako je shvatila da neće skoro moći da se vrati u Beograd i da se situacija neće brzo smiriti, počela da je traži nekretninu koju bi mogla da kupi.

foto: Dragana Udovičić

Kako naš izvor kaže, Marta se u dogovoru sa Miletom odlučila na ovaj korak, prvenstveno kako bi uštedeli. S obzirom na to da i ona i njihova ćerka Elena često odlaze u Dominikanu, i to više puta godišnje, shvatili su da im je isplativije da kupe stan u kojem će odsedati. Naravno, to je posebno obradovalo njihovu naslednicu, koja je, kao i majka, zaljubljena u ovu državu na Karibima, pa je pomagala majci oko biranja nekretnine.

Prija joj klima

Marta, ipak, tvrdi sagovornik, neće definitivno otići iz Srbije, a priče o tome da se ona i Mile razvode i da zato često odlazi tamo nisu tačne. Pevačica će dolaziti u Beograd s vremena na vreme kako bi videla prijatelje, porodicu, kao i kada to zahtevaju njene poslovne obaveze, ali će više vremena provoditi u Dominikani. Njoj prija to mesto, jer je malo, mirno, tiho, nema gužve, a ipak je mondensko i ima sve na šta je ona navikla, pritom je blizu mora i klima je odlična i odgovara joj. I Mile će sada često odlaziti tamo kada već imaju svoj stan, jer nije zaljubljenik u hotele.

Po rečima sagovornika, stan koji je Marta pazarila pre nekoliko meseci ima oko 200 kvadrata, ogromno dvorište sa pogledom na more, a zgrada ima i bazen u svom kompleksu. Cena je oko 300.000 evra, što je i povoljno u odnosu na cene nekretnina u Beogradu, gde poznate ličnosti daju istu sumu za mnogo manje kvadrata.

Još traje renoviranje

Kako Marta voli i da se bavi uređivanjem enterijera, odlučila je da stan koji je kupila potpuno renovira i preuredi, da kupi novi nameštaj i sredi sve po svom ukusu. Renoviranje i dalje traje i privodi se kraju, kada će se pevačica definitivno preseliti tamo.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, Mile i Marta imaju kuću u Beogradu, koja vredi oko 550.000 evra, a osim skupocenog nameštaja, vila ima i bazen, bilijar sobu, malu teretanu, ogroman garderober, nekoliko kupatila. Pevačica je izjavila kako je kuću uredila po svom ukusu i da svako od njih ima svoj sprat, a pored bazena napolju, postoji i bazen unutar vile.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Miletom i Martom, ali oni se nisu javljali na telefon.

Tetovažu posvetila majci Marta kao Nefertiti Ćerka Mileta i Marte Elena Kitić ljubitelj je tetovaža i ima ih nekoliko na svom telu, a sada je objavila na Instagramu da je jednu posvetila mami. Mlada pevačica na leđima ima istetoviran Martin portret, koji je rađen po uzoru na ženu egipatskog faraona Ahenatona Nefertiti. Kao i Nefertiti, tako i Marta na Eleninim leđima ima krunu na kojoj je se nalazi inicijal M. foto: Printscreen

foto: Kurir

Kurir.rs/ Jelena stuparušić/ Foto: Nemanja Nikolić, Instagram

