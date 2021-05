NEĆE DA PEVA, UZEO DA PIJE, A TEK IZAŠAO IZ BOLNICE Evo kako je nastao najveći hit Tome Zdravkovića, čak nije ni napisana za njega

Pesme Tome Zdravkovića slušaju se i pevaju se i dana danas i nezaobilazan su deo svakog slavlja. Međutim, malo ljudi zna kako je do njega došla pesma "Sećaš li se, Sanja".

Autor te pesme je Milić Vukašinović, koji je otkrio kako je do toga došlo.

- Ja sam uradio ceo album za sarajevskog pevača i ta je ploča izašla i već je to bio lokalni hit, Sarajevo, okolina. Ja sam s njim imao plan da ga dovedem u Beograd i u to vreme je bilo da se pojavis u dve emisije i cela Jugoslavija zna za tebe. Međutim, on to nije hteo, bio je zadovoljan lokalnim uspehom. I onda me zove jedan vlasnik kafane gde je pevao, tu je Toma, neće da peva, uzeo da pije, a tek je izašao iz bolnice. I ajde ja odem, kad tamo samo puštaju "Sećaš li se, Sanja". I ja sedim, on mi kaže "Ovo je najlepša pesma koju sam čuo u životu" i ja vidim da pije, da je krenuo i vidi mu se operacija. I on kaže "Ja ovo moram da snimim". Ja mu kažem da snimi, samo nemoj da pije. Onda smo se tu malo svađali, zapili se i ne sećam se kako se završilo to - ispričao je Milić Vukašinović u Vikend Premijeri.

