SAD TROŠIMO SAMO STRUJU! SRPSKA ESTRADA NE STIDI SE DA UZME 60 € POMOĆI: Svima treba NOVAC, neki žele da zarade

Država je obezbedila novi paket pomoći tokom pandemije korona virusa, a sada su pojedini pevači otkrili da li će se prijaviti za 60 evra, koje je država obezbedila za sve punoletne građane, ali i za 3.000 dinara, koliko dobijaju svi koji do 31. maja prime barem jednu dozu vakcine protiv korona virusa.

Neda Ukraden istakla je da je uzela samo ono što su joj doneli na kućni prag, pa zato nije mogla da odbije, ali 30 evra, od ukupnih 60 koje država uplaćuje iz dva dela, pevačica neće uzeti.

- Nisam se ni za kakvu pomoć države prijavila. Dobila sam samo ono što mi je stiglo na kućnu adresu, a nisam tražila - rekla je ona.

Dženan Lončarević još nije razmatrao opciju da li da se prijavi za finansijku podršku, a nije mu poznato ni kakvog su mišljenja ostali pevači na estradi.

- Ne znam za kolege, ne pričam o tome, a da je potrebna pomoć muzičarima - jeste, svima nama. Jer, evo koliko već ne radimo. Ne bi me bilo sramota da se prijavim za novac koji država daje, ali nisam ni razmišljao o tome. Takođe, ceo život imam politiku da zaradu obezbedim sam sebi i da ne čekam da dobijem ništa ni od koga - tvrdi Lončarević, koji je među prvima već zakazao jedan nastup za kraj maja. - Videćemo još, za sad je nastup zakazan za 28. maj, nadam se da će tako i ostati - rekao je on.

Ipak, ima i onih koji nisu ni čuli da je država preduzela mere u pomoći građanima, a u tu grupu spada Goca Tržan. Pevačica, inače, plaća ratu kredita za stan, ali u vreme ove krize ona ima dodatne prihode zbog emisije koju snima sa suprugom Rašom.- Ne znam ni da postoji tako nešto - začudila se Goca, dok je Raša odmah dobacio da će je on prijaviti koliko danas, jer je on to već učinio.

- Radomir mene svakog meseca samo obavesti šta je sve poplaćao od računa i drugih obaveza, a ja samo trošim - nasmejala se Tržanova, pa Raša zbog toga duhovito dodaje: “Sad trošimo samo struju”.

Đorđe David primio je vakcinu, te mu osim 60 evra, sleduje i 3.000 zbog toga što se zaštitio od korona virusa. Ipak, jedini je otvoreno priznao da se prijavio za novčanu pomoć, jer ima porodicu o kojoj brine.

- Naravno da sam se prijavio za novac, kao svaki normalan čovek koji ima porodicu. Ako mi neko nešto nudi, glupo bi bilo da odbijem. Dosta mi je likova koji nemaju ideju ni o čemu, nego samo da pljuju javne ličnosti koje uspevaju da nađu sebi neki posao, koji nas optužuju da smo politički plaćeni, pa zatim da smo na nekakvim čudnim platnim spiskovima, da se slikamo da smo vakcinisani - poručio je roker i član žirija "Zvezda Granda".

Milan Topalović Topalko ne želi da se osloni na novac koji nije zaradio, pa iako je prošli put podigao 100 evra naknade tokom korone, sada ne razmatra tu opciju. Tako, iako se vakcinisao, neće podići ni 3.000 dinara.

- Išao sam da se vakcinišem, ali ne zbog novca nego jer smatram da tako treba. Što se tiče ove pomoći od 60 evra, takođe neću uzeti, jer mi ništa ne znači. Prošli put sam podigao 100 evra, ali sam ih poslao rođaku koji malo zarađuje. Nije me sramota, nego volim da mogu da radim i sam zaradim. Meni je zaista glupo da pričam o tome - odgovorio je Topalko.

