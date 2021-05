AJFONKINA DRUGARICA (19) U EMISIJI PUNA PODLIVA: Sledila se, ne izgovara reč, a Tijana objasnila: PRETIO JE DA ĆE BITI 3 PUTA GORE

Sara Plavšić i Tijana Ajfon gošće su Pulsa Srbije na Kurir televiziji, a razlog je užasna vest.

Naime, Tijanina najbolja drugarica Sara je pretučena, a povrede joj je naneo, kako ona tvrdi, dečko sa kojim je pet meseci bila u vezi. Sara koja kaže da ju je dečko vukao po betonu se pojavila u emisiji bez trunke šminke i pokazala modrice i podlive na licu.

"Držim se, biću dobro", rekla je Sara koja se odmah rasplakala i nije mogla da priča.

"Dete je od 19 godina bez očinske figure, on je to iskoristio i on to zna. Želela sam da stane i ispriča sve što se desilo. Prošlo je malo dana da bi ona to mogla da ispriča. To se desilo u subotu na nedelju, vraćali su se iz provoda, tu su se zakačili, on je nju istukao, on je nizak, rođen iskompleksiran. Sara nije jedina njegova žrtva, mnoge su se javile, Beograd je veliko selo. Izvukao je iz auta i najbrutalnije ju je udarao o asfalt, imamo izveštaje od lekara i od policije", priča Tijana.

KOORDINATORKA SIGURNE KUĆE "To je čest slučaj, videla sam ovo bezbroj puta, svaki put se potresem, razlog za nasilje ne postoji, prestanite sa tim stereotipima, opravdavanje nasilnika nas je dovelo do ovoga", rekla je Vesna Stanojević. foto: Kurir "Danas su žene i muškarci izjednačeni u svakom pogledu, ali te stare priče nisu nestale, ostaju stvari koje nemaju opravdanje. Ne postoji razlog da muškarca nešto izazove. Mogao je da bude pod alkoholom, ali udari svojom glavom negde. Nasilje ne može uvek da se prijavi. Po pravilu, taj čovek bi trebalo da bude u pritvoru, treba da mu se sudi i po službenoj dužnosti i da dobije vremensku kaznu zbog nasilja koje je učinio, može da bude 15 godina, pitanje je da li je dobro procenjeno kada su ljudi bili na licu mesta. Sa takvim čovekom života nema, to ga neće proći i to se neće promeniti", dodala je Vesna, koordinatorka Sigurne kuće. foto: Kurir Televizija "Ima žena koje nemaju podršku, a imaju decu, one hoće da probaju još jednom, to su neki razlozi. Žene kažu da je zbog dece, ima različitih priča, ali je važno da ona ne potpadne pod uticaj, neka sluša sebe i svoje najbolje prijatelje", kaže Vesna. 02:16 VESNA STOJANOVIĆ O SLUČAJU PREBIJENE SARE: Verovatno nije prvi put da te je tukao, ako jednom dopustiš, to će se ponoviti

"Alkohol i narkotici su doveli do prebačaja u njegovom mozgu. Problem je što je žene sramota, ja sam nju plasirala da ona shvati da je heroj i da je imala hrabrost da ga prijavi i da poruku ženama koje su kod kuće i tuku ih i maltretiraju. Mora što više nas to da govori", dodala je Tijana.

"On je pušten, podneta je krivična prijava i ima zabranu prilaska", kratko je poručila Sara, pa se nadovezala starleta:

"Ona nema psihu zrele žene, podnela je krivičnu prijavu, pa je dobio još 30 dana, a to može da dođe i do godine. Cela javnost je šokirana, on je dečko sinoć bio u kafani najnormalnije. Normalan i porodičan nije, priča da je razveden, ima dve ćerke, nije razveden i Sara mu nije prva ženska žrtva, poznat je po portalima kada se pomene njegovo ime. Pretio je da će uraditi tri puta gore stvari jer ima tu i tu vezu."

