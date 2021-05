JEDNOM SAM PREŠLA PREKO ZATVARANJA OKA I PUCANJA BUBNE OPNE I NIKAD VIŠE! Tijana Ajfon priznala da je i sama bila ŽRTVA nasilja!

Tijana Ajfon bila je gost Pulsa Srbije na Kurir televiziji, gde je pričala o nasilju nad ženama. Naime, Tijanina drugarica Sara Plavšić brutalno je pretučena posle jednog izlaska, a dečko joj je naneo ozbiljne povrede.

Starleta je otkrila mučne detalje iz života svoje prijateljice, pa je priznala da je i sama bila žrtva nasilja.

"I ja sam doživljavala od jedne osobe toliko puta, ali sam starija, pa sam presekla i rekla da je to kraj. Moja majka me učila da ako me jednom udari, drugi put će isto. Jednom sam prešla preko zatvaranja oka, bubna opna mi je bila pukla, on je rekao da neće više, ali se to opet desilo posle dva meseca. Više neću da ćutim ni za mene, a ni za moje bliske. Kada se ćuti, onda dođe do ovoga", rekla je Tijana.

Inače, Tijana je otkrila i kako je došlo do toga da njena drugarica Sara završi za podlivima i modricama na licu.

"Alkohol i narkotici su doveli do prebačaja u njegovom mozgu. Problem je što je žene sramota, ja sam nju plasirala da ona shvati da je heroj i da je imala hrabrost da ga prijavi i da poruku ženama koje su kod kuće i tuku ih i maltretiraju. Mora što više nas to da govori", priznaje je Tijana.

