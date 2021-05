NEĆEMO MOĆI DA DIŠEMO KOLIKO SMO UTEGNUTE! URAGANKE otkrile detalje nastupa na EVROSONGU i poručile: NADAMO SE POBEDI!

Članice grupe „Hurricane“ prekjuče su sa delegacijom Srbije otputovale u Roterdam, gde boje naše zemlje brane na ovogodišnjoj Evroviziji pesmom “Loco, loco” . U prethodnom periodu su vredno radile i zato se nadaju dobrom plasmanu.

- Imale smo rigorozne i svakodnevne pripreme, ali smo spremne. Bilo je tu svega. Izgleda da ćemo ove godine na Evroviziji morati da ostanemo u hotelskim sobama i nema žurki na tim delegacionim skupovima. Nažalost, karantin. S obzirom na to da smo se sve tri vakcinisale, nismo dobile nikakve određene privilegije. Nama je bitna samo jedna soba u kojoj možemo zajedno da treniramo – poručuje Ksenija, dok Sanja otkriva nekoliko informacija vezanih za nastup na glamuroznoj sceni.

- Par informacija možemo da otkrijemo. Bićemo same na bini, bez plesača. Imaćemo tri prateća vokala koja će biti iza bine, oni će nam pomagati u tom smislu. Koristićemo obe bine koje nam budu na raspolaganju. Imaćemo i catwalk, biće mnogo igranja i pevanja. Sa onakvom koreografijom i kostimima sasvim je dovoljno da izdominiramo i same na sceni. Nećemo moći da dišemo koliko smo utegnute. Na dan Evrovizije ne smemo ništa da pojedemo, a i nekoliko dana ranije (smeh) – govori Sanja koja se zajedno sa devojkama nada pobedi.

- Zašto da idemo ako se ne nadamo pobedi? Nije presudno, ali želimo prvo mesto. Ova godina je naša – izjavljuju one, dok Ksenija komentariše kakav sada imaju odnos sa Gocom Tržan nakon što je ona izjavila da im se njihova pesma „Loco, loco“ ne dopada, kad su je mnogi optužili da je ljubomorna na devojke.

- Gocu znam privatno otkad sam bila mala. Sve je bilo na mestu što je rekla. Iskreno je odgovorila na naše pitanje. Ne može pesma svakom da se svidi. Treba ljudima vremena da se naviknu na novu numeru „Loco, loco“. Ne postoji nikakav skandal sa Gocom Tržan - poručile su Ksenija i Ivana, koja jaču polovinu nije odvela u Roterdam.

- Ne vodimo jače polovine, ne daju nam. Šta da radimo (smeh).

Nedavno se u medijima pojavio snimak na kom se Ksenija ljubi sa svojim dugogodišnjim momkom, što je izazvalo oprečne komentare:

- I dosad sam izbegavala da komentarišem bilo šta u vezi s mojim partnerom, tako da je najbolje da i dalje ostane tako. Ljudima je to bilo čudno, a meni svakidašnje. Knez me nije kritikovao zbog mog postupka jer mog momka dugo već poznaje, tako da mu to nije smetalo.

„Hurricane“ su snimile i mini rijaliti o svom životu koji bi trebalo uskoro da ugleda svetlost dana.

- Snimanje mini rijalitija je završeno. Ima još par završnih kadrova. Očekujte svašta interesantno, jedna iskrena priča u kojoj smo plakale. Trebalo bi to da se pusti uskoro, ne znamo tačan datum – kaže Ivana.

Orilo se aerodromom „Ne daj se, delegacijo“

Nakon urađenih PCR testova i uz oštre mere opreza kako se ne bi zarazile, „Uraganke“ su juče u pratnji srpske delegacije otputovale ranom zorom. U belim uskim trenerkama istakle su svoje obline, pa su se svi okretali za njima i kada su stigle u Roterdam. Pre polaska, Sanja je na aerodromu zapevala “Ne daj se, ne daj se, delegacijo”, izmenivši reč „generacijo“ iz original verzije u „delegacijo“.

Računamo na glasove iz dijaspore

Osim što planiraju da oduševe publiku širom Evrope, one iskreno kažu da se najviše uzdaju u glasove iz dijaspore.

- Pratite nas, slušajte, poručujemo našim ljudima iz dijaspore da glasaju za nas, da donesemo pobedu Srbiji – kaže ovaj ženski trio.,

