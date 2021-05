UDARIO ME ŠLEPER, DEČKO ME OSTAVIO DOK SAM BILA U BOLNICI: Anđela Veštica otkrila zašto je bila u medijskoj ILEGALI!

Starleta Anđela Veštica otkrila je zašto je nije dugo bilo u medijima:

foto: Printscreen/Pink

- Svašta se desilo otkad se ugasio Instagram na kom me pratilo preko 560.000 ljudi, udario me šleper, dečko me ostavio dok sam bila u bolnici. Sad je sve u redu - rekla je Anđela Veštica u Amidži šouu.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, ona je nedavno zazvala je pometnju na društvenim mreža a kada je objavila kako prodaje svoje golišave fotografije, ali sa filterom na Instagramu posvećenom Ramazanu.

Mesečna pretplata za njen sajt, na kojem objavljuje intimne fotografije, iznosi nešto više od 25 dolara (oko 2.500 dinara).

"Samo za jun mesec 41.757 dolara, a još nije gotov. Kad kažu 'što se blamiraš za 10 evra', napisala je Anđela pre nekoliko meseci u objavi na Instagramu.

foto: Dragana Udovičić

