IVA ŠTRLJIĆ SE NALJUTILA NA VODITELJA: Provocirao je, glumica mu odbrusila, a onda je on hteo da izađe iz studija!

Iva Štrljić gostovala je u jednoj emisiji, gde ju je voditelj provocirao, zbog čega je glumica bila vidno ljuta.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Naime, voditelj je u emisiji rekao da Ivu stalno viđa u šetnji i na kafi sa markantnim i visokim muškarcem, aludirajući na to da je navodno našla dečka kog krije od javnosti.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Ne viđaš me se sigurno ni sa kim, jer uvek sama šetam. Inače se više družim sa muškarcima nego sa ženama i uglavnom možeš da me vidiš kako pijem kafe sa raznim muškarcima, ali to su moji prijatelji i drugovi - rekla je uznemireno glumica, pa nastavila:

- To nije istina. Ja kad sam s nekim u emotivnoj priči sigurno me nećeš videti s njim kako pijem kafu, jer sam vrlo diskretna osoba. Uvek to krijem, čak ni prijateljicama ne pričam, nikad se nikom ne poveravam. Ne vodim te neke ženske razgovore - rekla je Iva u "Zvezde Granda Specijal".

- Vidiš ti to, iz mirne žene sam izvukao neko ludilo. Doviđence, ja se tebe plašim - poručio je voditelj i krenuo da napusti studio, ali se ubrzo predomislio.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:19 NAPUŠTA GLUMU, A IPAK OSTAJE U ŽIŽI? Iva Štrljić želi da menja profesiju - radila bi ČAK DVA javna posla? (KURIR TELEVIZIJA)