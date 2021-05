CECINA ANASTASIJA NEĆE VIŠE DA ĆUTI! Otkrila svaki detalj života, razotkrila mamu i Bogdana, a evo šta Ceca misli o zetu Đorđu

Anastasija Ražnatović kaže da sa Cecom priča o svemu, da jedna drugoj poveravaju tajne i kažu šta misle, ali da svaka sama donosi odluke. Ona otkriva da su joj naporna pitanja okoline o braku i bebi jer smatra da je sada vreme da se posveti karijeri.

Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović progovorila je i o dečku Đorđu Kuljiću, koji se inače ne eksponira u javnosti, zbog čega je ponosna na majku Svetlanu Ražnatović, ali i novim projektima koje planira već dugo.

S obzirom na to da je njen brat Veljko u braku i da ima sina, i mladu pevačicu okolina, rodbina i prijatelji požuruju da stane na ludi kamen i postane mama.

- Svi me to pitaju i mnogo su naporni. Nema tu pravila, svako je individua za sebe. On je odlučio da to bude sada, ja se još nisam odlučila na taj korak i mislim da to dođe nekako samo od sebe. Ništa ne treba siliti. Smatram da je sad momenat kada treba da radim na svojoj karijeri, a deca će svakako doći.

Kakvi ste kao tetka?

- Željko je još uvek mali, videćemo kad poraste… Zasad sve može. Bukvalno mi skače po mozgu, sve može, sve mu je oprošteno, toliko ga volim.

foto: Damir Dervišagić

Pre nekoliko dana je bio Dan majki. Na čemu ste najviše zahvalni Ceci?

- Na svemu sam joj zahvalna, što je posvetila ceo život meni i bratu.

Ceca trenutno uživa u ljubavi s Bogdanom Srejovićem, da li joj je sada lakše kada ima mušku figuru pored sebe? - Ona je toliko godina bila sama i borila se sama, tako da mislim da muška figura ne utiče na njenu jačinu. Ona je jaka žena i niko ne utiče na to. On može samo da joj ulepša život.

foto: Pritnscreen/Instagram, ATA images

Da li se mešate u njen izbor partnera?

- Naravno da njoj znači naše mišljenje, ali smatram da nemam prava da se petljam u njenu sreću i da ja za nju biram partnere. Ona je ta koja će da odluči s kim će stupiti u vezu. Ja se tu ne pitam, mogu samo da je podržim.

A Ceca vaše momke, da li je komentarisala?

- Kao što njoj znači moje mišljenje, tako i meni njeno kada su partneri u pitanju. Normalno je da majka komentariše, ali zadovoljna je i mojim i Veljkovim izborom. Sve je potaman, što bi se reklo.

foto: Nemanja Nikolić

Koliko Ceca i vi karakterno ličite?

- Ona i ja smo dosta različite karakterno. Imamo slične neke crte, ali više je Veljko sličniji njenom karakteru. Ona kaže da ja imam nešto njeno, ali i da sam dosta povukla na tetku, imam i dosta tatinog, ali što se tiče oblačenja, definitivno jesmo isti tip da volimo da smo u kući u nekim opuštenim izdanjima.

Jeste li sada domaćica kada živite sa dečkom?

- Ne znam šta to tačno znači. Da kuvam, ne znam, ali sve ovo ostalo radim. Naravno, pospremanje stana, mislim da to svaka osoba treba da zna. To nije ništa čudno.

foto: Zorana Jevtić, printscreen/paparazzo lov

Mnogi ljudi imaju predrasude, pa misle da Cecina ćerka ne rasprema po kući?

- Kakvi ne. Zaista nisam gadljiva na to. To su normalne stvari. Neću sigurno živeti u kršu i lomu. Ja sam neko ko je jako pedantan i ko čisti. Ne mogu da podnesem lom oko sebe. Tako da samim tim moram i da pospremim.

Da li dečko Đorđe komentariše kako se oblačite, sređujete...? U kom izdanju ste mu najlepši?

- Kada sam bez šminke, potpuno prirodna i stalno potencira da ne bi trebalo puno da se šminkam jer sam njemu tako najprirodnija najlepša. To valjda svi muškarci svojim devojkama govore. Tako i on meni.

foto: Zorana Jevtić

Čini se da pratite modu, da li odelo čini čoveka?

- Ja volim modu i pratim je, ali apsolutno ne mislim da odelo čini čoveka. Mislim da ljudi koji to vole obraćaju posebnu pažnju na to, kao i ljudi koji se bavi nekim drugim stvarima, pa obraćaju pažnju na to, ali normalno je da to ne čini čoveka, nego neki drugi kvaliteti.

Da li ste pobedili stidljivost kada su nastupi u pitanju?

- Još uvek ne znam. To ću vam reći kada budem probila led i nastupila prvi put. Zasad sam pevala samo na privatnim proslavama i ne kao plaćen nastup, nego kod prijatelja i eto, to sam apsolvirala. A kada budem imala prvi nastup, tada ću vam reći kako sam se osećala. Inače, još uvek imam tremu pred novinarima.

foto: ATA images

kurir.rs/blic