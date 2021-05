JEDAN NASTUP U ZG ME KOŠTA 500 €! Učesnici spremni na sve da osvoje žiri: A ONA ulaže sve do zadnjeg DINARA, posle nema ni za SOK!

Učesnici muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” spremni su na sve, samo da se što više istaknu u ovom popularnom šouu, a zbog jednog nastupa znaju da potroše nečiju celu platu.

Ovim povodom oglasila se i “Grand produkcija”, pa su potvrdili koje troškove snose kad je reč o kandidatima.

- Od 2004. godine, otkako postoje “Zvezde Granda”, produkcija finansira troškove smeštaja za kandidate kojima je to potrebno. Pored toga, svi učesnici mogu koristiti frizerske i šminkerske usluge zaposlenih u Grand produkciji- rekli su iz produkcije.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Učesnik takmičenja Bojan Davidović Boda, koji se na poslednjem nastupu pojavio na sceni sa ogromnim, belim, anđeoskim krilima ističe da je želeo da ostavi dobvar utisak.

- Želeo sam da ostavim dobar utisak na žiri i na gledaoce. Ne znam koliko je to isplativo, ali ja uvek ulažem do te mere do koje sam u mogućnosti, samo da ja budem zadovoljan. Impresionirao sam Jelenu, što mi se dopalo, krila su na kraju emisije završila kod nje. Ideja je bila moja, našao sam dizajnera koji se time bavi i objasnio mu šta želim. To zadovoljstvo koštalo me je 150 evra, međutim, sada smo ostvarili saradnju - kaže Boda i potom odgovara koliko mu okvirno novca treba da se spremi za jedan krug takmičenja.

- Oko 500 – 600 evra me košta jedan nastup, stajling, matrice i sve ostalo. Za poslednje krugove mogu samo da kažem – hvala mami i tati. Ulažem u scenski nastup zbog svog zadovoljstva, lične satisfakcije, da sutra kada pogledam emisiju znam da je to u tom trenutku bilo najbolje što sam mogao - kaže Bojan.

foto: Printscreen/Youtube

Nekoliko sezona ranije, pevačica Ivana Bogićević, sve je šokirala kada se na sceni pojavila u jestivoj haljini. Njena roze, pufnasta haljina bila je prekrivena penastim bombonama.

- Ulažem do zadnjeg dinara, toliko da na kraju nemam ni za sok! Za vreme korone dosta mi je pomogao tata, on je moja najveća podrška. Dosta mi pomaže finansijski. Kada imam novca sve finansiram sama, a sada mi on pomaže. Ne ulažem novac u nastupe da bih prolazila dalje, jednostavno želim da uvek budem različita i zanimljiva. Volim da se istaknem - rekla je Ivana, a potom otkrila koliko joj je para potrebno da se spremi za jedno snimanje.

- Šminkam se sama, sarađujem sa frizerima, a što se tiče haljina, zavisi od mnogo toga. Najskuplja haljina koštala me je 500 evra, balska, crvena haljina. Plus svi ostali troškovi… Haljina sa medvedićima me je izašla najjeftinije, jer sam ih sama našivala - kaže kreativna Ivana kroz smeh i dodaje:

- Nisu mi trebale usluge od “Granda” za sada, mada postoje njihovi šminkeri i frizeri. Meni se sve do sada isplatilo, ne žalim ni dinara za “Zvezde Granda”. Svaki dinar dajem, da treba da idem da prosim na ulici, prosila bih (smeh). Čupam, kidam, kako znam i umem. Ali ja se snađem, nekad istu haljinu obučem dva puta i niko ne provali. Jer, bila sam u situaciji kada nisam imala novca. Nisam imala para ni da kupim puder, a bilo mi je žao da stalno tražim od oca. Dosta se snalazim, ne kupujem skupu garderobu. Spremna sam da iznajmim za scenski nastup i medveda i tigra, platila bih koliko god treba - kaže sagovornica.

foto: Printscreen/Youtube

Takmičarka Dana Bušić pojavila se na podijumu u kontroverznom kostimu medicinske sestre, ispod kog joj se video donji veš. Nešto kasnije ova devojka je priznala da je sve bila ideja njenog mentora Đorđa Davida, kao i da se osećala nelagodno.

foto: Printscreen/Youtube

- Naravno da je bila Đorđeva ideja. Nisam htela ovo da obučem ali mu verujem sto posto. Sebi sam bezveze izgledala, ali na kraju mi se dopalo - rekla je Dana ranije za medije.

Nekoliko krugova ranije, ova takmičarka na scenu je kročila sa velikim plišanim medom, dok je na licu imala scensku šminku poput pozorišne maske, a u skladu sa kojom se u toj emisiji maskirao i njen mentor.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/24.sedam/M.M.

