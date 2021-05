DA SMO SE SRELI RANIJE, NE BI BILI ZAJEDNO! Ana Bekuta otvorila dušu i progovorila o vezi sa MRKOM: On je ČOVEK mog ŽIVOTA!

Pevačica Ana Bekuta govorila je o životu i poslu za vreme pandemije, komunikaciji sa fanovima na društvenim mrežama, kao i o vezi sa Milutinom Mrkonjićem.

foto: Printskrin/Premijera

- Govorim mojoj porodici, ne bih imala vremena da se posvetim mnogim stvarima kojima sam se posvetila u ovom periodu. Pročitala sam mnoge knjige, odgledala mnoge serije, filmove... Nekako sam živela mirnije i moram da priznam da mi je nedostajao taj mir i odmor, s obzirom da sam prethodnih godina radila bez pauze, pa skoro i bez letnjeg odmora. Mada sve je govorilo da ću imati pauzu, baš sam bila premorena i trebao mi je odmor, ali ne ovoliki - priča Bekuta.

foto: Printskrin/Premijera

- Iznositi svoj stav javno je uvek mač sa dve oštrice i moraš balansirati, da se nikom ne zameriš, da te ne kritikuju, da budeš pozitivan i da malo vaspitavaš omladinu. Ja imam godine kada mogu da iznesem svoje mišljenje i stav i ukažem na probleme u društvu - dodaje Ana.

foto: Printskrin/Premijera

- On je tu da me podrži u svakom segmentu života i to čini nesebično sve ove godine i to mi prija. On je čovek mog života, moram da priznam. Pojavio se u mojim zrelim godinama, ali očito kad je to tako trebalo i kad je moralo tako. Kad razmišljam o nama, da smo se sreli ranije možda se ne bi ni prepoznali. Došao je u pravi čas - zaključila je pevačica u Premijeri.

foto: Printskrin/Premijera

Kurir.rs/S.M.

