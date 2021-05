TARA ĆE POLUDETI: Ša priznao da je FLERTOVAO kad je bio u BRAKU sa Ivanom, a onda isplivala istina o njenom BIVŠEM VERENIKU

Tara Simov, koja ja napustila Zadrugu, ne prestaje da misli na dečka Nenada Aleksića Ša koji se razvodi zbog nje, ali posle priča koje su cimeri izneli neće joj biti lako.

Naime, Anje Todorović, Sandre Rešić i Jovana Cvijetića Cveleta komentarisali su o Tari Simov i Nenadu Aleksiću Ša.

- Tara pre nego što je diskvalifikovana, sedela je pored mene, ja sam pričala sa njom tu, da li i dalje stoji pri tome da se diskvalifikuje, ja sam joj rekla da ako je već ovde toliko, da izdrži toliko još dva meseca, u tom trenutku je Jovana rekla Stefanu da nju verenik čeka napolju, ona je meni pokazala na njih dvoje i rekla da je to razlog. Mislila sam da je Jovana to izmislila, da je to laž, posle sam ja shvatila da je između redova da je ona htela da provuče da je to razlog, to što je Stefan čeka - objasnila je Anja.

- Tara je meni ovako rekla za poziv - ubacila se Jovana.

- Tara je rekla Jovani, Jovana je rekla meni - poručio je Stefan.

- Ali meni Tara nikada nije pričala da će sa njim da bude, nego mi je samo ovako rekla da je on razlog - poručila je misica.

- Je l' ja treba da se kunem, sad? Odakle bi to znao, ja bih je napao prvi da je to meni rekla! Tara je napala Jovanu, ja sam onda ustao i rekao! Ti si meni to rekla, a ja sam iskoristio kada sam ustao protiv nje ovde za stolom - odbrusio je Stefan.

- Ne razumem druge ljude koji su dobri sa mnom, koji su ćutali - ubacio se reper.

- To za Stefana, što se tiče cele te sitaucije, Tara je rekla da ne moe da izdrži više taj odnos, jer je Ša nešto napao, Nešto njeno... Ja nisam znala sada za Stefana, znam za priču, znam i za Lazara, i za Stefana i sve, ali sada ne, jer smo Nenad i ja imali narušen odnos - objasnila je Sanja.

- Ona je meni rekla da mi nešto nije rekla, Tara je ustala i nešto komentarisala i rekla je u jednom trenutku da ima nešto što nije rekla, da ima nešto što krije, ali da će mi to reći po izlasku iz rijalitija. Ljudi mene navode na to da je ona sa Stefanom, moje je da li ću da verujem u to, moje je da verujem da li je on došao po nju ili neko drugi. Ja znam neke detalje, za mene su ti detalji bitni. Možda je ona meni pričala jedno, Marku drugo... Ona je meni rekla da će mi dati bilo kakav znak, bio balon, ili kakva god glupost da je, ti baloni, meni je to top, to je nešto što je prelepo. Za taj poziv kada mi je rekla, ja sam je pitao kako ću da reagujem na to što će mi reći, ona je rekla da ću joj j/bati mater, da li ću je ostaviti, rekla je da možda, ja sam naravno forsirao, ne mogu da živim u ne znanju, rekla mi je za taj poziv, malo smo raspravljali, i te kako me je to poremetilo, u tom trenutku. Pre toga se promenila, od tog trenutka... Znaju osobe koje su bliske meni, znaju, majke mi, ja i te kako mogu da vidim neke stvari. Uvek sam znao da se nešto dešava, rekla mi je za taj poziv. To je meni smetalo, ne zato što hoću da ispadnem nešto dobar, nego je volim kao Boga, i te stvari koje mi je pričala, bilo mi je teško. Ako to zovemo ljubomorom, okej, smetalo mi je, okej, bivši momak... Ja na primer, nikada nisam spominjao Ivanu, uvek kada sam je spominjao, bilo je oko razvoda - rekao je Ša.

- A ona iz Švedske, neka mi se javila? Pre Ivane je bila, javio si se njoj i u braku? - upitao je voditelj. Da. Pre Ivane, jako davno! Ona se meni javila, posle, brat bratu, nešto što smo se muvali, nije ni kombinacija, ali gotivac devojka. U tim njenim pričama, kao da je uradio sve za nju, ali da je dosadan lik, za neke stvari koje ona gotivi, njemu se ne sviđaju, ali je stao uz nju. Kao, znaš, ono, ne znam kako da ti objasnim - objasnio je reper.

