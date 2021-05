NOVINARKA ŠOKIRALA: Neke naše POZNATE pevačice naplaćuju seks nekoliko HILJADA evra, a prostitucijom se najviše bave VODITELJKE!

Nakon gostovanja pevačice Elektre Elit u Pulsu Srbije, koja ne krije da se bavi prostitucijom, javnost ne prestaje da komentariše njenu izjavu da nema razlike između jedne domaćice, doktorke i prostitutke.

Da li ipak postoji razlika, ko su zapravo elitne prostituke u Srbiji, kao i da li se iza prostitutki kriju i mnoge poznate ličnosti, otkrila nam je Simonida Milojković, dugogodišnja novinarka i spisateljica koja najbolje poznaje ovu temu u Srbiji.

- Prostitucije kod nas ima u mnogim branšama, uglavnom su to žene koje se pojavljuju na televiziji. Neke naše voditeljke, glumice i pevačice se zaista time bave. Mislim da one to rade zbog položaja, napredovanje preko kreveta u poslu i to je prostitucija. To je kod nas prestalo da bude sramota, vidim i po rijaliti programima da devojke tamo više nije sramota. Kad hoće da se uvrede međusobnom nazovu se jeftinušom. Sad nije sramota što naplaćuješ seks, nego što ti je niska cena. Postoje neke naše pevačice koje dobiju po nekoliko hiljada evra za vikend. Baš ima nekoliko izuzetno poznatih pevačica koje se time bave i ja znam ko su one. One ne mogu da pričaju o tome javno jer možda imaju porodicu i decu - rekla je Simonida.

Kako se u Srbiji postaje elitna prostituka? Koje kriterijume jedna devojka ili žena mora da ispuni da bi se bavila ovim poslom na "visokom" niovu?

- Svedoci smo da se dešava da danas bude uhapšena prostitutka, pa sutradan puštena. Kako je to moguće? One rade ili za neku službu ili za neku jaku organizaciju gde se bave špijunažom. Koliko se samo puta desilo da se preko noći dešava da političari promene mišljenje. Najčešće se snimi njegov odnos sa prostitutkom, pa ga onda ucenjuju -

Prostitucija je tema koja je uvek aktuelna, posebno u Srbiji, jer se čini kao da znamo koliko je ona prisutna kod nas, a to prećutkujemo.

- Dugo istražujem ovu temu, pogotovo zbog romana Grabljivica. Davno sam posećivala ilegalne javne kuće gde sam se lično uverila da postoji mnogo nasilja. Ja ne volim reč elitna prostitucija jer to populariše jedno nemoralno i sramno zanimanje. Ne mora da znači da su klijenti elitni, bogatstvo i ugled ne ide zajedno. Retkost je prava da neko zaradi velike pare na pošten način. Razlika između elitne prostitutke i ulične je što elitna zarađuje više. Nisam nipošto za legalizaciju prostitucije, jer su prostitutke u zemljama gde je to legalizovano podjednako nesrećne kao i prostitutke kod nas. One su sve navučene na drogu, uglavnom kreću sa kokainom pa onda posle daj šta daš. One propadaju sa godinama, a samim tim i njihova cena -

