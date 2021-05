PROFI IZVEDENO, VEROVATNO JE IMALA ISKUSTVA: Rasta otkrio da je gledao snimak na kom mu Ana Nikolić grebe auto

Reper Stefan Đurić Rasta gost je večerašnjeg izdanja emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji. U toku emisije Rasta se prisetio perioda kada je bio u vezi sa Anom Nikolić i otkrio kako je izgledalo kada mu je izgrebala automobil i tako ispisala “”Ja sam, pi*ko, Ana”:

- Situacija je bila dosta smešna. Ja nikada neću zaboraviti, posto ja nisam bio tu uopšte, najsmešniji mi je momenat bio života kad sam vratio kamere da vidim kako se to dešava. To je bilo nešto najsmešnije. To je dosta krimi momenat. Ona je došla u spavaćici. Ja se nisam javljao, to je bilo dovoljno - rekao je Rasta i nastavio:

foto: Kurir

- Sela je na taksi, čak je i taksista čekao. Imala je saradnika u tom kriminalnom delu. Čak je i taksista čekao da se to desi. Gledao sam snimak, to nije trajalo ni jedan minut. Profi izvedeno, verovatno je imala iskustva pre toga. Neverovatna scena koja je meni u tom momentu bila smešna i nije bolna šteta koja je nadoknadiva - zaključio je Rasta u emisiji Kontra šou.

