Reper Stefan Đurić Rasta gost je večerašnjeg izdanja emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji. Rasta je otkrio koliko je njegov život promenila ćerka Tara, kao i da je najemotivniji trenutak sa njom imao kada je izašao iz pritvora:

01:31 ČEKALA JE DA SE POJAVIM NA VRATIMA: Rasta ispričao kako je protekao prvi susret sa ćerkom nakon izlaska iz pritvora

- Potpuno me promenila. Uvek se setim perioda kad je Ana bila trudna, ljudi su mi govorili “Videćeš, skroz će sve ti promeniti”, stvarno nisam verovao u to. Bilo mi je nadrealno da ja stabilna osoba, da me nešto promeni. Čudno je kako malo biće potpuno sve promeni iz korena. Ona je moj najveći gas i kočnica u isto vreme. To je bezuslovna ljubav, to čovek najbolje shvati kad se nađe u teškoj situaciji. Kao što je bila moja situacija sa hapšenjem - rekao je Rasta.

foto: Kurir

- I upravo je taj momenat kad sam se vratio kući, to je bio možda najemotivniji trenutak. Tara je onako dosta vremena provodila kod mene kući bez obzira što nisam bio tu. Ona je imala osećaj da je nekako prijatno, i da je tu. Svakog momenta je očekivala da ću da se pojavim na vratima, taj momenat je dugo trajao, kad se stvarno desio taj trenutak. Ne mogu da opišem tu sreću, radost, zaista je neopisiv i neverovatan - zaključio je Rasta u emisiji “Kontra šou”.

