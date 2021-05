PREKO ADVOKATA SAM KOMUNICIRAO SA TIMOM! Rasta otkrio kako je iz pritvora odlučivao o pesmi

Reper Stefan Đurić Rasta gost je večerašnjeg izdanja emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji. Rasta je otkrio kako je preko advokata komunicirao sa svojim timom iz izdavačke kuće dok je bio u pritvoru i kako je pesma “Benz ili bimmer” dobila ime.

- To je bilo smešno. Ja sam preko advokata komunicirao sa njima, to su posete koje traju jako kratko, ja sam uvek išao sa nekim papirićima napisanim šta sam rekao. Pošto nije legalno da se daje papirić advokatu, advokat za koliko ima vremena da prepiše, sve to je prepisivao - govorio je Rasta.

- I bilo je smešno u jednom momentu gde nisu mogla da idu cela pitanja od njih ka meni, nego samo ili - ili. Na kraju smo se zezali da nisam odgovorio na to pitanje “Benz ili bimmer”, pa je ostalo tako zajedno. Stvarno sam im davao uputstva, koja su oni sledili jako dobro, mnogo sam ponosan na njih, jer možda nikad da se ovo nije desilo ne bih znao koliko su spremni da urade i koliko su sposobni u isto vreme - zaključio je Rasta.

