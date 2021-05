Reper Stefan Đurić Rasta gost je večerašnjeg izdanja emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji. Rasta se prisetio perioda kada je bio uhapšen, kao i kako su izgledali dani u Centralnom zatvoru.

05:13 KAO DA SAM BIO U VOJSCI: Rasta otvoreno o danima u CZ, odlazak bio emotivan: Svi su bili srećni i tužni u isto vreme

- Trudio sam se da ne analiziram previše samu situaciju zato što sve te mogućnosti mogu biti realne. I to da sam ja, prosto, bio neko ko je služio kao pokazatelj da sistem kao sistem funkcioniše, i možda se i sve to desilo slučajno. Svakako uspeo sam da na kraju svega toga, celu tu situaciju okrenem u svoju korist. I uvek sam, ceo život sam se vodio tome, da u svakoj situaciji, ma koliko bila teška, da nađem dobre i lepe stvari - rekao je Rasta.

I taj momenat kad sam prvi put ugledao u ćeliju u kojoj ću da budem naredna četiri meseca, samo na prvi pogled je izgledala strašno. Već u drugom momentu sam ja sa ekipom držao krpe i sunđere, mi smo sređivali tu prostoriju, jer to je prostor u kojem ćemo provoditi dosta vremena. I u tom prostoru gde sam sebi stvorio zonu komfora, bavio muzikom i nekim stvarima koje me čine i dan danas - govorio je Rasta pa se prisetio kako se sve promenilo njegovim dolaskom u Centralni zatvor:

- Situacija je bila dosta smešna. Mojim dolaskom u CZ sve se promenilo. Svi zatvorenici, pa i ljudi koji su radili tamo, taj neki period dok sam bio tamo, obeležilo je moje prisustvo. Stekao sam utisak da se velika većina njih bavila mojim slučajem više nego svojim. Bilo im je žao što sam tu, da taj period koji je trajao da im je bilo lepo sa mnom, ali su želeli da me se što pre otarse za moje dobro. Da ne budem tu. Taj momenat je bio emotivan kad sam ja odlazio. Svi su bili srećni i tužni u isto vreme. Srećni što odlazim, a tužni što me neće biti tu da zajedno prolazimo sve to. Više se trudim da mi danas ostanu lepe slike u glavi, imam zaista utisak kao da sam bio u vojsci. Te neke ljude koje sam upoznao i dan danas su mi prirasli srcu - rekao je Rasta.

- Nisam imao strah za sebe tamo. Tek kad sam završio tamo shvatio sam koliko me ljudi vole. Ne izlazim puno, nema me po klubovima, po restoranima. Jako retko se pojavljujem u javnosti. Nikad nisam imao toliko jak feedback koliki mi je bio kad sam završio u zatvoru. Tad sam postao svestan da klinci, stariji ljudi, žene slušaju moju muziku, vole me, sažive se sa mnom. Odvratna situacija, ali je situacija gde čovek bude svestan svega toga. To mi je mnogo značilo, imao sam dosta podrške. Kad sam izlazio iz zatvora bilo je neverovatno kako su ljudi skupljali slatkiše i grickalice da odnesem ćerki svojoj, to je bilo neverovatno. Svi su se bavili time, i sećam se, bilo je “nemoj ti da pojedeš, to je za ćerku”. Ja sam sa punim kesama izašao iz svega toga, ostaće mi to uvek u sećanju - zaključio je Rasta u emisiji Kontra šou.

