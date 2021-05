Reper Stefan Đurić Rasta gost je večerašnjeg izdanja emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji. Rasta je ovom prilikom ispričao sve o odnosu sa pevačicom Anom Nikolić sa kojom ima ćerku Taru.

06:24 MI SMO IMALI NADREALNU LJUBAV: Rasta otkrio detalje odnosa sa Anom Nikolić: Rastali smo se za sveopštu dobrobit

- Mi smo bili u vezi koju smo dosta dobro krili, bez obzira na to što su sva svetla bila na nama i što se svaki naš korak pratio. Mi smo se samo jednog dana obukli, otišli do opštine i uradili smo to. To je bila moja vizija prave ljubavi - tu ne mora da bude mnogo ljudi, stolovi od zlata, nego da prosto bude suština. Neverovatan je momenat da upravo od kad smo kročili u opštinu - ušli smo potpuno inkognito, a izašli smo kao “vest godine”. To mi nije prijalo, ali sam se brzo navikao na to. - rekao je Rasta, a zatim je usledilo pitanje od voditeljke: “JEL SI SE LOŽIO RANIJE NA ANU NIKOLIĆ?” - Nisam, meni je ona bila kao...to je prosto bila neka muzika kao folk i ja to ne opravdavam, jer mi smo imali bend i svirali smo pank. Meni je to bilo užas. Kako sam odrastao, sazrevao i kako sam počeo malo ozbiljnine da gledam muziku kao posao i kao biznis, počeo sam da cenim neke izvođače. Nisam ja nju preterano slušao, ali njenu veličinu sam spoznao tek onog momenta kad smo ušli u studio i kad sam video da je ona neko ko mnogo dobro peva i ko se razume u muziku i neko ko čini dobar deo svojih pesama. Tako da mi se potpuno promenilo mišljenje i gledanje na stvari kad sam je zapravo upoznao. - odgovorio je Rasta a voditeljka je nastavila:

foto: Kurir

“DA LI POSTOJI ŠANSA DA PONOVO RADIŠ MUZIKU ZA ANU?” - Zasto da ne. Ja apsolutno ne bežim od toga. Samo, ja sam neko ko veruje u energiju, verujem u momenat i ja iskreno radim muziku. Želim da kada budem imao neki momenat kao što je Labilna - naravno da bih radio sa njom. Sa albuma Labilna, svaka pesma je bila priča za sebe koja je činila celu stvar. To je album koji je obeležio period naše ljubavi. - rekao je Rasta. Na pitanje o razvodu Rasta je odgovorio sledeće: - U nekim slučajevima je razvod bolja stvar, nego ostati po svaku cenu sa nekim. Mi smo imali nadrealnu ljubav koja je bila dosta eksplozivna, dosta filmična. Došao je trenutak kada je došlo nešto bitnije od nas dvoje, trenutak kad se Tara rodila. Tad smo shvatili da naše zajedničke energije na istom mestu nažalost ne čine dobru i racionalnu stvar za život. Mi smo se rastali za sveopštu dobrobit. Tu gde se dvoje rastanu, a ljubav i dalje postoji, ima puno posledica. Izađete sa mnogo rana i ožiljaka, ali je suština da to radite zbog toga da neko ne bi osetio ni najmanju stvar. Cilj je bio dovoljno veliki da se sve to izdrži. - zaključio je Rasta u emisiji Kontra Show.

GLEDAJTE KONTRASHOW UŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI!

MTS Iris kanal 108, Supernova kanal 8, Arena cloud, m:sat kanal 8, Pošta Net kanal 109, Orion kanal 8