KRISTIJANOVA ŽENA NAPUSTILA ZAJEDNIČKI STAN I TRAŽIĆE ZABRANU PRILASKA?! Nakon što ju je prevario, Ivana odmah pozvala ADVOKATA?

Kristijan Golubović je prvi put javno priznao da je prevario suprugu Ivanu sa Kristinom Spalević, a njegova supruga je navodno bila van sebe kada je sve to videla.

Ivana se nakon toga navodno iselila iz njihovog stana u centru Kraljeva i otišla navodno kod majke u selo Ratina sa njihovom ćerkom.

Ona takođe, navodno planira da traži zabranu prilaska.

- Ivana je ovog puta potpuno van sebe. Iako odavno ne gleda rijaliti, snimke njenog supruga i Kristine su joj pokazale rođake i ona ne može da veruje da je to uradio tako javno i još da se posle svega drži sa rijaliti učesnicom za ruke. Dok je još bila pod utiskom svega pozvala je advokata, kojeg je i mnogo puta ranije pozivala pa odustajala od rastanka, ali ovog puta je tražila savet kako da se razvede. Ali, to nije jedino ona je tražila i da se konsultuju oko toga da Kristijan dobije zabranu prilaska njoj i ćerki, te da dete viđa samo kako sud odredi ili Socijalno. Ona ide na to da Kristijana ima burnu prošlost i da će sve institucije biti na njenoj strani da mu se dozvoli da dete viđa samo u kontrolisanim uslovima. Ne znam šta će biti njeni argumetni za takav zahtev i da li se Ivana sprema da progovori o Kristijanu i nekim poslovima za koje zna, ali detalje razgovora sa advokatom ne znam, kaže izvor blizak Ivani i dodaje:

- Ona mu je mnogo puta prešla preko rijaliti prevara, pravila se da ih nije shvatala ozbiljno, da se nisu desile ili da jednostavno za njih ne zna. Ali,sada joj je prekipelo. Čekala ga je toliko dugo da izađe iz zatovra, da bude uz njihovu ćerku kojoj fali očinska figura, a on je odmah ušao u rijaliti. I još je napravio budalom pred svima. Ona više ne može da prođe Kraljevom, da ljudi ne zure u nju. Zato se povukla na selo.

