KOMŠIJE OTKRILE KAKO ŽIVE RODIĆI U TITELU Pola ulice je njihovo, a jedan Veljkov gest ODUŠEVIO je sve meštane! Spomenuli su i CECU

Komšije Veljka Ražnatovića i Bogdane, kao i njenih roditelja u Titelu su otkrile su kako žive Rodići u Titelu, a i da jedan Veljkov gest oduševio sve.

– Divni su, druže se i sa našom decom. Veljko često prolazi ovuda, jako je kulturan i fi n. Ima velike pse, znaju da budu glasni i laju, pa uvek pita najbliže komšije da li im to smeta. Komšinica do njih mu je jednom prilikom izjavila kako voli pse, ali da joj se ne sviđaju ti ogromni psi, kao što su njegovi, već da bi ona volela malu kucu. Veljko joj je nakon nekoliko dana kupio malog psa, mislim da je maltezera uzeo. Ona se toliko vezala za njega i mi nismo mogli da verujemo da je on toliko fin, ispričala je komšinica koja živi u blizini i često ima kontakt sa Rodićima, a komšija čije dvorište gleda na Veljkovo, kaže da svakog dana mahnu jedan drugom kada se ugledaju.

- Veljko je kao čovek odličan, kao komšija je super. Uvek se javi, popriča, nije uobražen nimalo. Cecu slabo viđam. Meni se čini da on mnogo trenira, jer u kući ima salu za trening i teretanu. Najčešće je sa kerovima, ima dosta pasa, preko trideset, imao je i više. Mirko Šijan (izabranik Bojane Rodić) je svoje pse odveo, jedno vreme su ih zajedno držali i čuvali. Veljko ima i dresere za pse. Veljkovog sina Željka svi šetaju, Bogdanina mama čim vidi nekog slobodnog radnika kaže : „Ajde malo, guraj ga”, kaže raspoloženi sused koji je upućen i u detalje poslovanja Rodića:

- Znam njihovu majku Danijelu kada je počinjala da radi, ona je čerupala piliće po selu. Posle nekog vremena su ona i njen muž Bogdan to unapredili, pa su prešli u tu kuću gore gde su sada, više od pola ulice je njihovo. Pokupovali su kuće da radnici koji nisu iz Titela mogu da žive tu. To je sada velika fi rma. Radnici su jako zadovoljni, Rodići su korektni poslodavci. Kupujem stalno u njihovoj prodavnici.

- Bogdani i Veljku je Ceca napravila bazen, to je jako veliki plac, na kom mogu još četiri kuće da se izgrade. Napravila je to zbog malog Željka, ali ga je Bogdana najviše koristila, tako je doterala liniju posle porođaja. Veljko voli što živi u Titelu, on ne voli gužvu. Imao je jednom nesuglasice sa nekim komšijama koji su glasno puštali muziku, jer je jedva uspavao dete, pa se plašio da preglasna muzika ne probudi Željka. Nudio im je piće i šta god žele, samo da se utišaju, izgladili su to. Ipak je on Cecin sin, mogao bi da se pravi važan, ali on uopšte nije u tom fazonu. Kada se vraća iz Beograda i kada prolazi ulicom, obavezno svirne svima! Vozi i kvad, ali to samo kada ide u prodavnicu – otkrio je komšija.

