JELENA ROZGA O BOLESTI, LJUBAVI I TOME KAKVA JE PRIVATNO: Pijem terapiju u dogovoru sa lekarima!

Jelena Rozga poslednjih nekoliko dana je u Beogradu.

Pevačica je otkrila kako se sada oseća, detalje svoje bolesti, ali i koliko uživa u sređivanju i nastupima.

foto: Damir Dervišagić

"Zaboravila sam kako je biti na štiklama, pa me već bole noge, ali gušt je što sam u štiklama. Uživam i u šminci, tako da mi je gušt što sam tu i neka prestane više sve ovo, da se vratimo što pre u normalu", rekla je na početku razgovora, a zatim dodala:

"Privatno sam inače uvek u patikama i džinsu, volim da odvojim scenu i privatno, zato mi ovo sada jako prija."

"Nije se pojavio niko novi. Nemam udvarača trenutno, slabo se krećem nešto, ali evo nadam se kad se korona završi da će doći i ljubav", rekla je ona o ljubavnom životu.

foto: Damir Dervišagić

Ona je ranije otvoreno pričala da se bori sa hipertireozom, poremećajem štitne žlezde. Zbog toga je imala problem sa kožom, često je bila umorna i patila od nesanice, a pevačica sada kaže da se oseća dobro.

"Odlično se osećam, pijem odgovarajuću terapiju u dogovoru sa lekarima i sve držimo pod kontrolom", kaže Rozga, i dodaje kako je uspela da zadrži mladalački i vitak izgled tokom godina:

"Mislim da je genetika najzaslužnija za to kako izgledam i što nosim isti konfekcijski broj godinama. Nekad ranije bih odgovorila i da je moj ludi tempo života zaslužan za to, ali evo već godinu dana ga nema, te mislim da sam jednostavno takva. Pazim šta jedem, ali ne zbog kilaže, već zbog zdravlja. Ne preterujem ni u čemu i to je sve."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

02:44 ŠUŠKALO SE DA LJUBI MLAĐEG, A SAD OTKRILA: Evo sa kim je Jelena Rozga ZAGLAVILA u karantinu (KURIR TELEVIZIJA)