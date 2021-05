LUNA BROJI SITNO DO POROĐAJA! Đoganijevu svi savetuju da ode u BOLNICU, a ona to ne želi? Markova majka joj udovoljava U SVEMU

Luna Đogani sitno broji do porođaja. Nju navodno svi savetuju da bi trebalo uskoro da, u dogovoru sa doktorom koji joj vodi trudnoću, ode u bolnicu i tamo bude sve do porođaja, ona navodno to ne želi.

foto: ATA Images

- Da su normalni uslovi, kao što nisu, zbog korone i celog ovog haosa sa pandemijom, ne bi bilo problema da bude kod kuće, ali svi smatraju da bi za nju bilo najbolje da se zaštiti od virusa u bolnici. Ipak je manja verovatnoća da tamo pokupi virus od nekog. Ovako, svaki dan izlazi iz stana na svež vazduh, da prošeta psa, pa se viđa sa familijom, često i fanovi znaju da je čekaju ispred zgrade, i veća je verovatnoća da dobije koronu - počinje priču izvor i dodaje da je Luna insistirala da Vaskrs i Prvomajske praznike provedu u Brusu, u prirodi.

- Pošto je lepo vreme Luna je želela da odu negde u prirodu, a Markova majka živi u Brusu, imaju kuću sa dvorištem, priroda na sve strane, vazduh je svakako čistiji nego u Beogradu, pa joj je to putovanje prijalo, iako su se svi po malo pribojavali kako će podneti put. Markova majka Nedeljka potrudila se da ugodi snajki tako da joj ništa nije falilo i sve je bilo, što se kaže, po taman. Njih dve imaju lep odnos, super se slažu. Iako su i Gagi i Anabela želeli da budu sa njima za Vaskrs, nisu se ljutili niti pravili problem što je Luna želela malo da se skloni iz Beograda, ipak je viđaju u prestonici svakodnevno - zaključuje izvor za "Svet", a prenose mediji.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Svet/M.M.

