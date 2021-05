BILJANA TIPSAREVIĆ OTKRILA TAJNU DOBROG IZGLEDA! Sluša nutricionistu, ne jede ŠEĆERE, a evo šta kaže o PLASTIČNIM OPERACIJAMA!

Kreatorka Biljana Tipsarević smatra da zadovoljstvo jedne žene proizilazi iz energije koju reflektuje. Kako kaže nije najbitnija stavka otići pod nož i promeniti fizički izgled pomoću plastičnih hirurga, već da je bitno negovati unutrašnju lepotu kojom jedna žena zrači.

foto: Printscreen/Pink

- Smatram da zadovoljstvo koje žena nosi u sebi i kada je u dobrom odnosu sa samom sobom, to reflektuje upravo energijom. Ne mora da znači da je to samo u pitanju lepota, već celokupan izgled kojim vi zračite. Nikome ne cvetaju uvek ruže u životu, prolazimo kroz razne stvari, svi mi imamo uspone i padove, ali se na kraju svega uvek treba truditi da izgledamo dobro. Moramo da se potrudimo da ostavimo utisak kako nam je baš tog dana sve potaman, iako nam pre toga nije sve išlo po planu – ističe Biljana Tipsarević koja se oko ishrane konsultuje sa svojom nutricionistkinjom. Pored toga, kreatorka se može pohvaliti sjajnom linijom, s obzirom na to da se porodila prošle godine i na svet donela sina Nou.

- Hranim se zdravo, nutricionistkinja Nađa je zadužena za sve što ja unosim u svoj organizam. Ne mogu da živim bez nje (smeh). Njenom se ishranom vodim i možete da vidite da su mi ove pantalone velike. Pre nekoliko dana su mi bile taman, ali sam u međuvremenu usepal da smršam. Tempo života koji vodim je energičan, ubrzan i to dodatno troši moje kalorije – poručuje kreatorka koja je izbacila šećere u svakom obliku iz ishrane.

- Svašta nešto se nalazi na mojoj trpezi. Bitno je da je sve bez šečera. Moj metabolizam je navikao na to i trudim se da ispoštujem sva pravila koja su mi bitna. Na početku je bilo teško, ali kada se naviknete na taj režim ishrane, nemate tu potrebu za bilo kojim vidom šećera što ne znači da se ponekad neću opustiti za dušu. Možda pojedem i neki slatki kolač, ali neću preterivati - kaže Biljana. Poznato je da je kreatorka jedna od retkih javnih ličnosti čije lice ne izgleda predimenzionirano raznim supstancama. Sada napominje da je veliki protivnik hijalurona i botoksa, jer u vidu lasera postoji zamena za te supstance.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:11 NISAM MU JA BABA, IMA DA ME ZOVE SVETLANA! Anastasija podelila HIT momenat iz vile na Dedinju, Ceca ovako ćaska sa Veljkom!