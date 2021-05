TRAŽILA SAM POMOĆ PSIHIJATRA Stanija Dobrojević otkrila kroz šta je prošla nakon izlaska iz rijalitija: Moja porodica je ispaštala

Foto: Printscreen7Magazin In

Sanja Marinković je emisijI upitala svoje gošće da li su nekada potražili pomoć psihoterapije nakon izlaska iz rijalitija, a onda je Stanija Dobrojević prva istakla da jeste.

Ja jesam, jako teško sam se nosila sa raznoraznim novinskim natpisima koji su uglavnom izmišljeni. Moja porodica je ispaštala zbog toga, otvaram novine, plačem kad vidim šta je izašlo, a tek onda kako to svare majka i brat – priča Stanija.

Onda sam otišla kod psihijatra da vidim da li sam skroz u redu, on mi je rekao da jesam i da sam zdrava, da ne moram da pijem lekove, ali da te naslove čitam kao da se radi o nekom drugom i upalilo je, nisam više to lično i traumatično shvatala – završava Dobrojevićeva u emisiji "Magazin In".

