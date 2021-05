STANIJA SA KNEDLOM U GRLU PROGOVORILA O KRISTIJANU Nisam majci mogla da izađem na oči, samo ja znam kroz šta sam prošla ZBOG NJEGA

Bivša zadrugarka Stanija Dobrojević dotakla se svog famoznog odnosa sa Kristijanom Golubovićem, s kojim je vodila rat koji datira od rijalitija "Farma" u kojem su oboje učestvovali.

- Nisam smela majci i bratu, pa i čitavoj familiji da izađem na oči. Taj odnos sa Kristijanom, mogu da kažem da su mi oprostili, ali... Nikada javno nisam ispričala, mislim da i neću, kakvu sam kritiku doživela od rođene majke, što je i normalno, verovatno bih i ja tako svom detetu – priča rijaliti zvezda.

- Nekako je to sačuvano od javnosti, sve se to negde u javnosti zataška, kao pobednica sam, sve to, a niko ne zna kroz šta sam ja kući prolazila zbog tog mog odnosa sa tim čovekom, to znam samo ja – otkriva Stanija u emisiji "Magazin In".

