MILICA TODOROVIĆ NAGOVARA OCA DA IDE U GRAND: Pevačica želi da se njen tata prijavi za muzičko TAKMIČENJE, evo šta on MISLI O TOME

Pevačica Milica Todorović gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom prokomentarisala naše kandidate, ali i njihove zanimljive životne priče, pa je istakla da nagovara tatu da se prijavi.

foto: Damir Dervišagić

- Svi znaju da sam ja jako osetljiva osoba, jako sam sentimentalna i uopšte mi nije teško da se zaplačem, pogotovo kad neko dođe sa nekom potresnom životnom pričom. Negde me u dubini duše i razveseli i rastzuži, zato što je taj neko prošao to sve, a opet je skupio snage za pesmu i za radost i došao ovde na ovu scenu da podeli to veselje sa nama - rekla je Milica i dodala:

- Svi su fenomenalni, ovde ne postoji ocenjivanje. Ja ne mogu njih da ocenjujem, dosta su stariji od mene i iskjusniji. To su ljudi koji su nastupali, i radili i svaka čast što su se uopšte prijavili.

Milica je fan ovog takmičenja, a kako je reka i svog tatu je nagovarala da se prijavi, jer je talenat za muziku nasledila upravo od njega.

- Ja teram mog tatu, ali on ne želi... Ja sam, što se kaže, povukla na njega - rekla je Milica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Grand Online/M.M.

BONUS VIDEO:

00:08 CECA I ANASTASIJA SKOCKANE DO BOLA OTIŠLE U PROVOD! Majka i ćerka kao DRUGARICE, ne zna se koja bolje IZGLEDA! (VIDEO)