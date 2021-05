ANABELA IZNENAĐENA LUNINIM TAJNIM VENČANJEM: Sigurno postoji razlog zbog kog mi ništa nije REKLA! Prvo bih da to čujem od NJE!

Danas su Marko Miljković i Luna Đogani izgovorili sudbnonosno "da" pred matičarem u Opštini Rakovica.

Anabela Atijas, Lunina mama, se sada oglasila i bila je iznenađenja saznanjem da je danas udala ćerku.

- Jel jesam? Ja ne znam - rekla je Anabela vidno iznenađena.

Kako je Kurir paparaco uhvatio Lunu kako odlazi sa Markom pred matičara i da je tom prilikom nosila crnu haljinicu i beli sako, Anabela kaže da o tome ne zna ništa.

- U crnoj haljini? Ja ne znam, ako mi ona javi, onda ću da vam kažem nešto, pošto ja stvarno ništa ne znam - rekla je Anabela.

- Ja bih prvo da čujem od nje. Ako mi nije rekla, verovatno je želela da to bude baš tako kako je planirala. Sigurno ima razloga za to. Ja bih sačekala da mi ona javi da li je to istina, pa ću ja da vam kažem šta imam. Ne mogu ništa da vam kažem, jer želim da čujem od svoje ćerke - poručila je Anabela.

