STEFAN OPTUŽIO IVANU ŠOPIĆ DA GA JE VARALA SA MATEJOM MATIJEVIĆEM! Sada se oglasio on besan kao ris: Poslao JASNU PORUKU!

Stefan Karić je pričao o svojim svađama sa Jovanom Ljubisavljević. Kada je ovaj odnos upoređen sa njegovom vezom koju je imao sa Ivanom Šopić u "Zadruzi 3", Karić je ispričao da ga je Ivana prevarila, i to sa bivšim zadrugarom koga je navodno stalno gledala tokom treće sezone najgledanije rijalitija u regionu.

Čim je Šopićeva videla ove optužbe, odmah ih je oštro demantovala, prozvala svog bivšeg dečka, ali i njegove prijatelje.

foto: Printscreen, Sonja Spasić

Sada se oglasio i Mateja koji je takođe demantovao Karićeve, Matorine i Erminine reči.

- Ne mogu da verujem da tokom cele sezone demantujem neke stvari u koje je Ermina nekim slučajem umešana, da ona nešto potvrdi, da je nešto znala... Predstavljala mi se kao prijatelj, prošli put sam demantovao i dokazao da je totalna izmišljotina i glupost ono što je rekla za Milicu Kemez, kao i ovo za Šopićku, što je potvrdila da zna da se o meni radi. Karić kaže da zna da smo mi nešto imali, Matora potvrđuje. Ja mogu da garantujem da Ivanu Šopić, to može da posvedoči i Ana Radulović, da smo baš komentarisali Ivana i ja da je to prvi put da smo se videli posle "Zadruge 3". To da smo nešto imali je totalna izmišljotina, nema veze s mozgom da smo naš dvoje nešto imali. Nema veze sa bilo kakvom istinom. Totalni demanti sa moje strane. Ja Ivanu jako gotivim, krivo mi je uopšte što se potegla ova priča. Ne bih voleo da ovo pokvari naš odnos, da do toga dođe... To je takva glupost, ne znam... - istakao je Mateja.

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

