ODUSTAO OD ZVEZDA GRANDA I RAZLOG JE TUŽAN, A ONDA SE DESIO PREOKRET! Evo zašto je Saša Popović zbog njega promenio pravilo

Završeno je emitovanje još jednog kruga popularnog tamičenja "Zvezde Granda" u kojem je Saša Popović sa ekipom izabrao top 60 kandidat.

Mnogo se govorio i o onim kandidatima koji su odustali od takmičenja, a među njima je i Mahir Mulalić koji je za to imao pretužan razlog.

Naime, Mahiru je majka preminula od korona virusa, zbog čega se on nije pojavio na snimanju ovog šou programa.

On je trebao da bude u duelu sa Natašom Vodeničar, ali zbog smrtnog slučaja u porodici to se nije desilo. Ipak, na kraju emisije je došlo do preokreta. Saša Popović je zaključio da na osnovu Mahirovih prethodnih nastupa i toga što je u svim dosadašnjim krugovima imao 6 glasova, on zaslužuje da ide dalje.

Te je kao 60. takmičara koji ide dalje u emisiji izgovorio njegovo ime, na oduševljenje svih.

kurir.rs