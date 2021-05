VEZA NAM JE KAO FIRMA U STEČAJU, NIJE MU BILO DOBRO ZBOG FOTKE: Kija Kockar iskreno o dečku, bivši je fudbaler i BIZNISMEN!

Pevačica Kristina Kija Kockar, juče je prvi put pokazala dečka, podelivši fotografiju na kojoj se ljube.

Pevačica je sada progovorila o svojoj vezi sa bivšim fubalerom Milošem Čavom Dimitrijevićem i otkrila kakav je njen emotivni partner.

Kija kaže kako ništa nije rekla, ali su svi prepoznali ko je, kao i da je Miloš divan mladić.

foto: Kurir Televizija

"Rekla sam da ću predstaviti partnera javnosti kada budem trudna, udata, verena ili budem živela sa njim, nije ništa od toga, samo ljubav. Još smo u pregovorima, već sam rekla da nam je veza kao firma u stečaju, ostaću pri tome, nikad ne znaš šta nosi dan, a šta noć. U svakom slučaju, to je osoba koja je dugo u mom životu, prvenstveno kao prijatelj i tako će zauvek ostati, kako god ispalo ili ne ispalo", rekla je Kija i dodala da je njen dečko bivši fudbaler, a sada se bavi privatnim biznisom.

Kija je još otkrila da Milošu nije bilo dobro kada je video sliku.

"On to ne voli i nije mu dobro od jutros zbog slike, ali preživeće, kao što sam mu i rekla, nije to ništa strašno", ističe pevačica.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Telegraf

