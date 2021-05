SAMO NEKA SMO ŽIVI I ZDRAVI! Snežana Đurišić se nedavno vratila iz Amerike, a sada je otkrila koji su joj planovi za ROĐENDAN!

Pevačica Snežana Đurišić se nedavno vratila iz Amerike, a sada je otkrila kako je provela vreme sa unucima i koji su joj planovi za rođendan.

Naime, pevačica obeležava 6. jun kao dan svog rođenja, pa je u emisiji otkrila da li je od onih koji taj dan voli da proslavi ili ne razmišlja uopšte o tome.

- Ja nisam neko ko sve daje za slavlja, rođendane... Ali naravno da mislim da neke treba proslaviti, a ove ostale obeležiti. Mislim da to treba da bude dan koji će razlikovati od svih ostalih – otkriva ona.

- Nekako mislim da je lepo družiti se sa ljudima koji su ti dragi i prijaju ti, i to ne mora uvek da bude uz neku buku, dovoljan je i radio u pozadini, da đuskaš kod kuće, lepo da se provodiš samo ako to želiš, naravno. Slažem se da je lepo izaći, lepo je promeniti sredinu i mesto, ali bili smo zaista u ružnoj situaciji, i negde mi je jako žao što smo izgubili mnogo ljudi. Mnogo nas je ljudi napustilo i to je tragedija, zaista – rekla je Snežana.

Pevačica je Vaskrs dočekala u Americi, odakle se nedavno i vratila u Srbiju.

- Ja idem redovno u Ameriku, nije nikakav problem tamo. Tamo je sve definitivno proradilo, čak mislim da mi je ćerka rekla da su ukinuli nošenje maski na otvorenom. Maske su se tamo nosile u svakom trenutku, ali to su ukinuli, sve funckoiše, ostavilo je traga kao i svuda, ali polako – rekla je pevačica.

Đurišićeva često posećuje baš ovu državu, jer tamo živi njena ćerka sa porodicom, a pevačica otkriva detalje uloge bake.

- Uvek kad odem družimo se, šetamo, skitamo, provodimo se. Veliki su, pa je onda lakše sve sa njima. Danas ništa nije daleko, ništa nije nemoguće, samo neka smo živi i zdravi – zaključuje Snežana u emisiji "Premija Vikend - Specijal".

