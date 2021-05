TAKI IŠAO U ŠIMANOVCE DA IZVUČE MAJU POSLE NERVNOG RASTROJSTVA: Janjuš je psihopata, celu noć sam na lekovima! DNO DNA

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš sinoć su imali brutalnu svađu tokom koje je starleta udarala glavom u vrata i bacala se na pod.

Uznemirujuće scene šokirale su gledaoce, a Radomir Marinković Taki, zadrugarkin otac, priznaje da se istog momenta uputio na velelepno imanje u Šimanovcima kako bi pomogao ćerki.

foto: Printscreen/Pink

"Šta više da kažem? Ovo je katastrofa. Do sada njihova najgora svađa koja me je izvela iz takta. Sinoć sam bio u Šimanovcima ispred Pinka. Celu noć sam tamo proveo koliko sam bio nervozan. Do pola sedam ujutru tamo sam dežurao, jer mi od muke nije bilo dobro. Zatvoren prostor njih dvoje guši, Janjuš je psihopata i manijak. Na lekovima sam celu noć, ne znam gde se nalazim. Zar sam na kraju svega to zaslužio? Ovo je dno dna. Morao sam da vidim jezive scene kada je udarala glavom o vrata i slošilo mi se koliko sam se potresao", kaže Taki.

foto: screenshot

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:08 SUBOTIĆKA SE NAŠLA SA OCEM MAJE MARINKOVIĆ: Taki i Aleksandra se osamili, nazdravljaju, a za to imaju POSEBAN razlog! VIDEO