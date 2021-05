POSTAĆE SRPSKA PORODICA KARDAŠIJAN: Knez planira sa ćerkama da pokrene ŠOU, osmislio i NAZIV! Snimaće sve što im se DEŠAVA!

Pevač Nenad Knežević Knez otkrio je šta očekuje od grupe Hurricane na Evroviziji, pa otkrio šta planira da uradi sa ćerkama.

foto: Damir Dervišagić

“O svemu moraju da vode računa, ali ono što svi znamo je da sem toga što su talentovane i izuzetno lepe, da su jako profesionalne kada su u pitanju sve obaveze. Ja sam se nekako trudio da Kseniji prenesem to da se trudi i da bude maksimalno profesionalna u onome što radi, i mislim da joj to za sada jako dobro ide. Ne samo ona, sve tri devojke su zaista jako profesionalne. Tako da ih sada čeka po prilično puno posla jer ja znam, ja sam prošao to 2015. u Beču. Mislim da će biti na visini zadatka, da će predstaviti našu zemlju na najbolji mogući način.”

A onda je kao pravi tata otkrio i da li je Kseniju promenila popularnost i šta joj najviše zamera.

“Ksenija je bez obzira na sve ostala jako skromna i prizemna. Ona je i inače jedno jako vaspitano dete, što ja volim da kažem jer je zaista tako. I onda ako primetim da se nešto promenilo ja odmah moram da joj ukažem, da povede računa. To je jedna roditeljska kritika.”

A upitan da iskomentariše snimke sa društvenih mreža gde kritikuje Kseniju, Knez je imao zanimljiv odgovor!

“Ja sam mlađoj ćerki koja nas je snimala predložio da ako se već snimamo da otvorimo jedan kanal kao što su napravili ovi Kardašijani! Rekoh hajde onda da pravimo rijaliti program mi Kneževići i sve to što nam se dešava!”

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Mondo/M.M.

BONUS VIDEO:

01:49 NE KRIJU DA SU IŠLE POD NOŽ! Evo šta su sve popravile na sebi lepe devojke iz grupe Hurricane (KURIR TELEVIZIJA)