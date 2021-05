ELITNA OPASNICA! BOŽANA ZAVRNULA KLIJENTA ZA 4.000 €: Izvukla pare od dečka iz Šapca pa promenila broj i NESTALA BEZ TRAGA!

Prašina koja se podigla oko Božane Vujinović nakon što je Kurir otkrio da joj se otac Boža Vujinović ubio kada je saznao da mu je ćerka prostitutka i dalje se ne spušta. Štaviše, na površinu isplivavaju novi detalji iz njenog života i rada. Prema rečima Vujinovićkine koleginice iz posla, Plejboj zečica je pre nekoliko godina prevarila klijenata, i to za 4.000 evra. U pitanju je dečko iz Šapca čije ime i prezime je poznato našoj redakciji, a koji ju je angažovao preko tadašnjeg makroa Mihajla Maksimovića. Božana je videla da je taj tip galantan, ali i slab na lepe žene, pa mu je tražila i finansijsku pomoć pored toga što je on uredno platio njen dolazak.

Predstavila je da duguje 4. 000 evra i da nema od čega da taj iznos da vrati. On joj je izašao u susret jer je mislio da će se njih dvoje redovno viđati, s obzirom na to da su razmenili kontakt mimo makroa. Ona mu se, međutim, nakon toga više nije javljala, iako je obećala da će se redovno viđati. Promenila je broj telefona i od druženja više nije bilo ništa. Kada je taj dečko to i shvatio, na sve načine je pokušavao da je pronađe, pa je onda kontaktirao i sa Mihajlom. Predočio mu je situaciju, ali se makro ogradio i poručio mu da on nema ništa s tim što mu se Božana ne javlja, a naročito ne s novcem koji joj je taj dečko dao. Inače, Božana i Maksimović ne sarađuju godinama unazad. Ona je počela da rada za sebe, a spekuliše se da mu je ukrala imenik s klijentima kojima nudi svoje usluge i da je tada nastao problem među njima.

Tokom jučerašnjeg dana smo u nekoliko navrata pokušavali da stupimo u kontakt s Božanom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Podsetimo, Kurir je pre nekoliko dana objavio tekst o tome kako svaka elitna prostitutka već na početku bavljenja tim poslom odmah savlada male tajne najstarijeg zanata. Nije samo izgled presudan kad je u pitanju njihovo zanimanje nego najčešće domišljatost i snalažljivost. Kako nam je ispričao izvor blizak Božani Vujinović, ona je pomoću ove taktike uspela da nahvata nekoliko poznatih sportista, od kojih je uzimala pozamašne svote novca za seksualne usluge.

Redovno je pratila fudbalska prvenstva i odlazila u mesta gde se igrači nalaze, a onda je rezervisala hotele u kojima oni odsedaju kako bi bila blizu njih. Susret bi uvek bio "slučajan", u holu hotela ili nekom od obližnjih restorana. Dešavalo se da do klijenata dođe i tako što sazna kojim letovima igrači odlaze na sportske događaje, pa i ona rezerviše kartu za isti let i onda "spontano" stupa u konverzaciju s njima.

