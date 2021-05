ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Princezi dečko pokupio pare, Insekt napala devojku u kafiću!

Dragi moji, dok vam pišem novu kolumnu, napolju je tmurno, oblačno i kišovito vreme, ali ja sam dobro raspoložena i spremna da s vama podelim sočne tračeve koje sam saznala od svojih vernih izvora.

Estrada polako oživljava i kreću nastupi pevača, a koliko čujem, odmah su počeli i sukobi oko tezgi. Zaratili su Čupko i Ćelavi oko jedne svadbe u inostranstvu, navodno zato što je Ćelavi od organizatora tražio da mu da pedeset posto više para i da je spreman da celu noć peva sam, što je značilo da Čupko ispada iz igre. Kad je to čuo temperamentni pevač, odmah je pozvao svog kolegu i žestoko ga napao, a pretio mu je i batinama. Poznavajući ga, očekujem pravi rat s njegove strane, jer kad je u pitanju lova, on nema kočnice. Vidim da je Princeza bolesna, a kako sam saznala, situacija je vrlo ozbiljna i ona ne želi da se to sazna. Inače, ona potiče iz vrlo imućne beogradske porodice i doskoro je imala silne nekretnine koje je nasledila od roditelja. Skoro sve je prodala i pola para joj je pokupio mlađani ljubavnik koji ju je na kraju šutnuo, oko čega je izbio nesvakidašnji skandal.

Sećate se da sam vam rekla da će tek biti novih saznanja i detalja oko glumica koje su zlostavljane i bila sam u pravu, a sad vam opet kažem da ćemo uskoro čitati o novoj aferi. Glavni akter biće Maleni, koji je pre deceniju proganjao glumicu koju ćemo zvati Boginja. Ne znam da li su njih dvoje bili u šemi, ali sam čula da ona nije želela da pristane na nešto što je Maleni tražio od nje, pa je on počeo da joj se sveti. S obzirom na to da je veoma moćan, počeo je da joj otkazuje sve projekte, niko nije smeo da je pozove za ulogu, pa se ona spakovala i napustila Srbiju.

Insekt je napravila belaj u jednoj kafiću u svom rodnom gradu. Pre neki dan je u taj lokal došla na jutarnju kafu, a kako je sela u baštu koja je bila krcata, oko nje je bilo mnogo ljudi. Insektu se učinilo da je jedna devojka snima telefonom, jer je ona, jelte, javna ličnost, pa je ustala i počela da viče na devojku da je ne slika, preteći da će joj polomiti telefon. Iznervirala se jer je bila bez šminke, a tad ne liči na osobu sa svog Instagrama. Ispostavilo se da je devojka slikala selfi sa drugaricom i da joj nije padalo na pamet da slika Insekta, pa se ova izblamirala i pobegla iz kafića. Naravno, nije se izvinila što je napala devojku ni krivu ni dužnu.

Toliko od mene ovaj put, čitamo se i sledeće nedelje!

