NIŠTA OD RAZGOVORA GOLUBOVIĆA I SUPRUGE: Ivana odustala od susreta s Kristijanom! Traži razvod i izbacuje ga iz stana!

Nakon što je nastavio aferu s Kristinom Spalević, te o svojoj supruzi Ivani Veljković pričao u negativnom kontekstu, Kristijan Golubović uskoro bi mogao da očekuje papire za razvod. Navodno, njegova žena odbila je da se vidi sa zadrugarom na sastanku zakazanom za danas, kada je trebalo da izglade odnose i da joj objasni zbog čega ju je javno prevario i ponizio, saznaje Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Iako je Ivana prva zahtevala od produkcije da se sretne s Kristijanom, o čemu smo pisali prošle nedelje, i produkcija joj je izašla u susret i ugovorila njihovo viđanje, predomislila se u poslednjem momentu. Samo dan pre javila je produkciji da nema potrebe da dovode Golubovića na sastanak jer ne želi da ga vidi, te da mogu slobodno da mu prenesu to. Kako saznajemo od izvora bliskog zadrugaru, ona je kontaktirala i sa advokatom, jer planira da pokrene brakorazvodnu parnicu i da ga istera iz stana u kom su živeli zajedno.

foto: Printscreen

Razlog za to su, osim prevare, i brojna druga poniženja i iznošenje prljavog veša iz njihovog braka na čemu Kristijan potencira poslednjih nekoliko dana. Naime, Ivana je, kaže sagovornik, bila spremna da oprosti Goluboviću to što je imao seksualne odnose s Kristinom, ali ju je povredilo što je, uprkos ugovorenom susretu s njom, nastavio aferu s ljubavnicom.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Kap koja je prelila čašu jesu detalji iz njihovog braka koje on ističe poslednja dva dana.

foto: Printscreen/Zadruga

Naime, Kristijan se žalio zadrugarima i gledaocima da Ivana nije uzorna žena, te da ne ispunjava bračne dužnosti. On je otkrio da je njegova supruga jako ljubomorna na svaku ženu koja mu priđe, da mu brani da izlazi, da je posesivna... Ipak, najviše ju je naljutilo to što je rekao da nemaju seks uopšte i da nju ne zanima da ispunjava ono što on želi.

foto: Nemanja Pančić

Kada je to čula, Ivana je bila u šoku. Telefon joj se usijao, prijatelji su je zvali, slali joj snimke u kojima je to govorio... Bilo joj je veoma neprijatno, a kako kaže sagovornik, od sramote nije smela da izađe napolje. Pored toga, Kristijan se požalio da mu supruga nije dovodila ćerku dok je boravio u zatvoru, te da mu je mnogo nedostajala.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kada je Golubović saznao da je njegova žena odustala od susreta, molio je produkciju za telefonski poziv, ali je ona odbila da razgovara s njim. On joj je ponavljao u slušalicu da je sve to fora, da mora tako da priča da bi bio u centru pažnje, ali mu Ivana, po svemu sudeći, nije poverovala, pa je spustila slušalicu.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Kristijanovom suprugom, ali nam se nije javljala na broj poznat redakciji. Inače, ona se nije oglašavala otkako je Golubović ušao u "Zadrugu", a kako kažu njihovi prijatelji, planira da tako bude do kraja sezone.

