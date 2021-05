OVAKO JE IZGLEDALA VEZA KIJINOG MOMKA I DUŠICE JAKOVLJEVIĆ! Evo šta KOCKAREVA kaže na priče da je voditeljki SKINULA DEČKA!

Kija Kockar, pobednica "Zadruge 1", potvrdila je juče da je u vezi sa bivšim fudbalerom Milošem Dimitrijevićem Čavom, o čemu ne prestaje da se priča, dok je odranije poznato da je on bio u vezi sa voditeljkom pomenutog rijalitija, Dušicom Jakovljević.

Dušica i Čava su 2018. otpočeli romansu, a Jakovljevićeva je dozirano plasirala informacije iz njihove veze u javnost.

On je obožavao njenu decu iz prethodnog braka, Anđelu i Ognjena, a porodično su putovali i po Evropi, pa su fotografije Dušice i Miloša, zajedno sa njenim naslednicima, pronalazile put do društvenih mreža, poput one iz prestonice Francuske.

Dušica i Miloš su se više puta zajedno pojavili u javnosti. Uvek su bili nasmejani, te se činilo da je u njihovoj vezi sve u redu.

Romansa je, međutim, prekinuta 2019. godine, a sredinom iste Dušica je javno govorila o Dimitrijeviću i pričama, koje su još tada kružile, da je Kija otpočela vezu sa njim.

- Znate kako, taj čovek je i dalje prisutan u mom životu, kao što je bio i pre nego što smo ušli u vezu, tako je sada i nakon nje. Mi više nismo zajedno... Za ostalo ne znam, ali ako i jesu u vezi, želim im sve najbolje - kazala je Dušica tad u emisiji "Zadruga, narod pita".

I Kija je malo potom prokomentarisala ova šuškanja.

- Prvi i poslednji put se oglašavam na ovu temu. Ja nikom nisam skinula dečka, otišla na letovanje sa zauzetim dečkom. Takvi epiteti ne stoje pored mog imena. Nije im tu mesto - navela je na Instagramu Kockareva tom prilikom, ali nije demantovala da nije u vezi sa Milošem.

Pobednica "Zadruge" je, podsetimo, juče otkrila i da li je kao emotivni partner bolji fudbaler, kao njen dečko, ili pevač, što je bio njen bivši muž Slobodan Radanović.

- Nije više fudbaler, on je bivši fudbaler, naravno, to mu je ostalo u krvi, bavi se privatnim biznisom. Tako da, ovaj što se bavi privatnim biznisom. Više volim muškarce koji nisu eksponirani, on to ne voli i nije mu dobro od jutros zbog slike, ali preživeće, kao što sam mu i rekla, nije to ništa strašno. Definitivno, muškarci koji su van ovog posla su za mene i više volim tako nešto jer sam ja van kamera totalno osoba koja je non-stop kod kuće i nisam nešto preterano aktivna, da se nešto šetkam. Više volim muškarce koji ne vole da se eksponiraju - navela je Kija za "Telegraf".

