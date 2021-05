ZBOG PORODIČNE TRAGEDIJE HTEO ZAUVEK DA NAPUSTI ZVEDE GRANDA! Produkcija ga je vratila, a sada se oglasio i otkrio SVE DETALJE!

Takmičar "Zvezda Granda", Mahir Mulalić koji je bio na pragu da odustane od svog sna zbog smrtnog slučaja u porodici, vratio se u takmičenje.

Naime, njemu je u februaru preminula majka, zbog čega je bio na ivici da napusti šou.

foto: Printscreen

Međutim, produkcija mu je dala šansu da se vrati na poznatu scenu – Saša Popović istakao je kako smatra da je Mahir dotadašnjim rezultatima zaslužio da nastavi tamo gde je stao – bez obzira na to što je jedan krug takmičenja preskočio, iz opravdanih razloga.

On se sada oglasio i otkrio da li je iznenađen odlukom produkcije, kada ima najveću tremu, kao i šta misli o ekipi žirija

– Pre svega, neizmerno mi je drago što je produkcija imala razumevanja za ono što mi se dogodilo. Nakon razgovora sa Marijom i sa produkcijom, nekoliko dana nakon smrtnog slučaja, došli smo do zaključka da je za mene najbolje da se vratim u takmičenje i, da bi upravo to i bila želja moje majke, koja mi ja bila najveća podrška na mom putu. I pre takmičenja sam imao visoko mišljenje o Saši, jer je upravo njegova produkcija sa njim na čelu iznedrila veliki broj izvođača koji i dan-danas imaju neizmernu ljubav i poštovanje od strane publike i kolega – rekao je Mahir, a potom se osvrnuo i na Šerifovićevu, koja mu je kao mentor velika podrška na putu do zvezda.

– Kada je reč o Mariji – a šta da vam kažem o geniju. Za nju je već sve rečeno! Nikada nisam sumnjao u njen savet ili bilo kakav izbor za koji smatra da će mi pomoći na putu kojim koračam. Boljeg mentora i bolju osobu nisam mogao da izaberem. Od Boga sam počašćen što sam pod njenom palicom mentorstva i svakom našem susretu se stvarno radujem – rekao je pevač i dodao da pevačicine savete rado prihvata.

– Mnoge savete mi daje za koje nemam reci da ih opišem. Uglavnom u vezi sa mojom izvedbom, počev od pevanja, ponašanja na sceni, interakcije sa publikom, smatra da je to osnova za jednog mladog i budućeg izvođača.

Kurir.rs/I.B/24sedam

Bonus video:

00:09 CECA USPAVALA MALOG ŽELJKA I RASTOPILA SVIMA SRCE: Folk zvezda razvukla osmeh i snimila DIRLJIVU SCENU! (VIDEO)