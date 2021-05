IMALA SAM PROBLEME, LICE MI JE BILO KATASTROFA! Ćerka Harisa Džinovića progovorila o privatnosti, priznala da se STIDI OCA!

Đina Džinović (17), ćerka pevača Harisa Džinovića i dizajnerke Meline Džinović, otvoreno je govorila o problemima sa kojima se suočila u tinejdžerskom periodu, te navela da uz pomoć svog iskustva daje savete i drugim devojkama.

Đina je veoma aktivna na društvenim mrežama Instagram i Tik Tok, gde je prati veliki broj ljudi.

I dok na Instagramu uglavnom objavljuje fotografije, na Tik Toku deli video sadržaj i u toj formi odgovara na pitanja pratilaca. Kako kaže, njih najviše zanima na koji način je Đina smršala.

- Na Tik Toku radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do pre možda dve godine. Mada i pre godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dve različite osobe. Tako da me često pitaju za savete koje vežbe radim, iako ja doduše više ne treniram. Mada, malo volim da lažem da i dalje treniram. Kažem da ponekad treniram, jednom nedeljno zaista radim neke vežbe, ali ništa specijalno - rekla je ona.

Džinovićeva je zatim dodala da se donedavno suočavala sa problemom akni na licu, koji muči mnoge tinejdžere.

- Imala sam katastrofa problem sa licem, mnogo sam radila na tome. To je bio i pubertet i sve. Sada imam čisto lice i pokušavam da objasnim devojkama da je to normalno, da imaju bubuljice. Jednom sam okačila sliku bez ikakvih filtera, i uporedila sam jednu sliku kad bih je editovala i kad ne bih editovala, i dobila sam pozitivne reakcije, što me je šokiralo, mnogo mi je drago - objasnila je ćerka poznatog para.

Kako je navela, još uvek ne pokazuje preterano interesovanje ni za pevanje ni za modu, profesije kojima joj se bave roditelji.

- Ništa specijalno nemam za sada, ni na jednoj ni na drugoj strani, da me baš zanima. Ja imam talenat za pevanje, ali mnogo me blam. Tata me nije slušao kako pevam, mama da. Najviše me tate blam. On je ipak veliki pevač, to mi stvara pritisak - bila je iskrena Đina Džinović u emisiji "Praktična žena".

