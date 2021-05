DRUGI IZGINUŠE OD MODIRANJA, JA SAM PO ZANIMANJU PEVAČICA! Rada Manojlović iskreno o svom stilu koji je pominjala i Pavlovićeva!

Pevačica Rada Manojlović odgovorila je na komentar njene koleginice Milice Pavlović da izgleda savršeno šta god da obuče, a nakon toga se osvrnula na svoj stil.

Rada je istakla da koleginice sa estrade misle jedna o drugoj sve najpozitivnije i dodala da se ona ne bavi stilizovanjem.

"Nikad se tome nisam posvetila. Dakle, ja sam napravila karijeru bez ijednog laktanja i bez ijednog opterećenja šta imam na sebi. Zamisli kad bih se stvarno bavila time i kad bih se posvetila izgledu. Drugi se laktaju, izginuše od modiranja, nemam ništa protiv. Ja sam toliko posvećena svom primarnom zanimanju, znači ja sam pevačica. Meni je navažnije da prenesem energiju na publiku. Da li sam čupava ili mlatim kosom, meni to nikad nije bilo važno. Mogu da izađem u džaku i u patikama, to me jednostavno ne opterećuje. Ne kažem da ne bi trebalo da obratim pažnju i na taj segment", rekla je ona.

Manojlovićeva se osvrnula na svoj vitki izgled i rekla da može da iznese sve što je trenutno na modnim pistama.

"Kada bih želela time da se bavim, kad bih se posvetila svom modnom izrazu, neko ko ima skoro 1,75 cm, 57 kilograma, idealnu manekensku liniju, neko kao ja, male grudi i duge noge. Kada budem krenula time da se bavim, ja ne znam šta bih njima poručila", istakla je ona.

Budući da Radine odevne kombinacije često komentarišu na društvenim mrežama, ona je priznala da li je pogađaju oni koju su u negativnom kontekstu.

"Da mi je stalo do raznih mišljenja modnih stručnjaka i koleginica, pa možda negde generalno i publike, u smislu ljudi, zaista bih vodila računa da se oblačim u skladu sa onim što se očekuje od mene, da živim kako se očekuje od mene. Svako svojom garderobom iskazuje svoju ličnost. Ja ako se nekad obučem totalno šareno sa čupavom kosom, to je moje trenutno duševno stanje. Ja ne želim da budem savršena ili upakovana u nešto što je po merilima ili propisima. Zato to uvek iskače iz okvira. Imam neke svoje kreacije, ne volim da budem u onome u čemu su svi. Hoću da izrazim svoju ličnost i svoju posebnost u kakvom god smeru ona išla, samo da je drugačije", zaključila je pevačica.

