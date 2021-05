POLJUBAC SE DESIO, ALI SNIMAK JE IZMONTIRAN! NJU ZNAMO 20 GODINA: Vesna Đogani otkrila šta se krije iza Đoletove PREVARE!

Vesna Đogani gost je Pulsa Srbije na Kurir televiziji, a u žiži je javnosti zbog prevare supruga Đoleta Đoganija.

Pevačica je otvoreno govorila o svom braku.

"Bila sam šokirana, iznenađena, bilo mi je neprijatno. Porazgovarali samo i stavljena je tačka na tu temu. Moramo da se objašnjavamo, nijedan demant tu ne pomaže. Dužna sam da dam izjavu da je to pokušaj neke montaže i pravljenja drame, skretanja pažnje", rekla je Vesna i dodala:

foto: Kurir televizija

"Nas dvoje imamo iskren odnos 20 godina, najiskrenije sam ga pitala da li ima nešto da mi kaže. Dala sam mu prostor, on je rekao da ne zna o čemu se radi i da me nije prevario i grlio i ljubio drugu ženu. Poljubac se desio, gospođa je naša saradnica, u tom momentu mu se zahvalila i to je bio poljubac u obraz. Ljudi koji montiraju, kada se snimak uspori taj snimak deluje tako kako je izgledalo. Kada su nastavili iznova sa tim poljupcem, gledala sam i rekla Đoletu da sad i ja verujem. Dobro znam Đoleta, ovde se ne radi o prevari, sigurna sam da toga nema, energetski su različita bića, ona nama pomaže poslovno. Pojavljuju se ružni komentari, da je baba, što vređa sve nas."

"Prouzrokovalo je mnogo posledica, ne razmišljaju o gospođi koja ima svoju porodicu i znaju da nije takva. Nije ona ljubavnica i ostalo. Srećom, u tom momentu je bio raspust, glupo bi bilo da mom sinu neko komentariše, on je u pubertetu. Stavlja se porodica pod znak pitanja. Prevaru ne bismo oprostili ni jedno, a ni drugo", kaže Vesna.

foto: Kurir televizija

Vesna je imala nedavno onlajn koncert, pa je opisala kako se oseća.

"Ja u Srbiji nisam dostupala godinama, imali smo rekordni broj gledalaca, aplauz za mene. Ja sam izašla i pevala i razmišljala šta ako ovo niko ne gleda, a ja tu igram i lomim se. Rekla sam da ja to mogu", rekla je Đoganijeva i nastavila o lažnoj ljubavnici:

"Ja sam sa Đoletom 20 godina u grupi, a Maja je sa nama isto toliko godina. Sada moramo da sredimo odnose, on se baš iznervirao, kao i njen muž. Đole je sada počeo da snima stihove", rekla je Vesna.

foto: Kurir televizija

"Javila mi se Slađa Alegro, influenseri i jutjuberi. Šta vas briga koga on ljubi, pustite čoveka na miru!", rekla je Vesna kroz smeh.

Kurir.rs/K.Đ.

