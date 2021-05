BUBA KORELI RAZBESNEO RODITELJE MALOLETNIH FANOVA: Ne želimo da naša deca gledaju njegove prostakluke! Ugasite ga! (FOTO)

Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, šokirao je javnost kada je na svom Instagramu objavio fotografiju na kojoj mu se vidi polni organ. Iako je posle svega nekoliko minuta sliku obrisao sa storija, njegovi pratioci su uspeli da je sačuvaju i šalju dalje, pa je postala viralna na svim društvenim mrežama.

Očigledno je da sarajevski reper pošto-poto želi da privuče pažnju, pa se odlučio na ovakav bedni potez. Iako ima onih koji misle da je to uradio slučajno, te da sliku nije želeo da objavi na Insta storiju, drugi su uvereni da je želeo da se pohvali svojim ponosom. S obzirom na to da je on neko ko redovno objavljuje slike na ovoj društvenoj mreži, teško da je mogao slučajno da napravi ovakvu grešku i da neprimereni sadržaj nehajno pusti u javnost. Naime, na spornoj fotografiji Koreli pozira ispred ogledala sa spuštenim farmerkama i boksericama iz kojih mu viri polni organ. Po svemu sudeći, reper se slikao u toaletu nekog kafića, ali reakcije na sliku nisu bile dobre.

Fotografija je izazvala burne reakcije, posebno roditelja, čija ga maloletna deca i tinejdžeri prate, te su ga napali i osudili zbog ovoga i pitali se kakav im primer daje.

- Kakvo dno je ovaj čovek. Koliko ga samo dece prati na Instagramu. Zamisli šok neke tinejdžerke ili devojčice koja dosad nije videla muški polni organ... Sramota! Ugasite mu nalog trajno! - jedan je od komentara koji je dobio veliku podršku tviteraša.

S druge strane, bilo je i onih koji su ismevali repera i veličinu njegovog ponosa. To su uglavnom komentarisale žene i pisale da su od muškarca koji je pun sebe kao Koreli očekivali mnogo više.

- Šta mu je ovo trebalo? Bar da ima šta da se vidi. Ovo je malo i za pola žene. Mozak veličine graška, ali ne samo mozak. Mrtva trka s Kristijanom Golubovićem. Njih dvojica su dokaz da se najviše ku*če likovi koji imaju mali. Finale izbora za mikropenis univerzuma. Ćuna Bube Korelija više liči na Bubu Korelija nego Buba Koreli na Bubu Korelija. Sad mi je jasno zašto ga zovu Buba - neki su od komentara.

Ima i onih koji smatraju da bi reper bio odličan duo s Darom Bubamarom, kojoj se slično dogodilo pre tri godine. Kako kažu, njih dvoje bi bili sjajan par, jer su im "mozgovi na istim talasnim dužinama". Inače, Koreli se nakon ovog skandala nije oglašavao, iako su mnogi očekivali da će se pravdati kako je sve to bilo slučajno.

