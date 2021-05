NEDA UKRADEN O POLITIČARIMA KOJI SU JOJ SE NABACIVALI: Slobodan Milošević mi se nije udvarao, samo PIJANI IDIOTI!

Pevačica Neda Ukraden je prilikom jedne igrice u emisiji progovorila o političaru koji joj se svojevremeno otvoreno udvarao, a da to javnost nije saznala.

foto: Printscreen/Pink

- Nema koji se nije udvarao. Nije mi se udvarao Slobodan Milošević, njega ne poznajem. Udvarali su mi se pijani idioti samo - zaključila je pevačica.

- Nema ko mi se nije udvarao. Samo ova nova garda mi se nije udvarala, ali zato jugoslovenski, pa to je strašno - dodaje Neda.

foto: Printscreen/Pink

A onda je ispričala priču o bogatašu koji nije hteo ni majicu da joj kupi.

To je inače bila jedna vrlo ozbiljna veza, otišli smo da upoznamo porodice. To je bio Dan zaljubljenih. Bio je jako bogat u Sidneju, a 14. februara , čovek ni ružu da donese, a onda sam ja otišla da kupujem tako bezveze, a on me pita ''Zašto kupuješ tu majicu, pa imaš već majicu?'', i tu je bio naš kraj. Bogatsvo je samoj sebi priuštiti stvari o kojima sam sanjala. Ostalo je naravno i za moje potomke. Punim dvorane godinama pevam , putujem, valjda mogu da kupim i neku majicu - priča Ukradenova.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

