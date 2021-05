ŽARKO JE POBEGAO SA SAHRANE MOJE MAJKE! Ćerka pokojne Jasmine iz Kuće od srca iznela SKANDALOZNE detalje

Prošlo je nešto više od mesec dana otkad se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila Jasmina Mihajlović, organizatorka emisije „Kuća od srca” i desna ruka voditelja Žarka Lazića.

Pokojna Jasmina u trenutku smrti navodno nije bila prijavljena kao radnik produkcijske kuće, a Lazić je pokušavao da utiče na porodicu kako ne bi pokrenuli tužbu protiv njega. I ne samo to, kako kaže Jasminina ćerka Aleksandra Somerlehner, Lazić se čak nije udostojio da porodici na sahrani izjavi saučešće.

foto: Instagram

- Mama je radila kod Žarka dve i po godine i sve vreme je bila bez dana radnog staža. U medijima se pojavljivala priča da je radila kao volonter, ali ni taj papir nigde nikad nije potpisala. Ona je čak uzela stan preko puta firme da bi јој bila bliža i da ne bi gubila vreme na dolazak do posla, toliko je bila tome posvećena. Taj stan je, naravno, plaćala 220 evra, i to od svoje plate, koja je u početku iznosila 50.000 dinara, da bi joj kasnije podigao na 60.000. Platu je dobijala neredovno, često iz dva-tri puta, retko odjednom. U poslednje vreme bila je pod velikim pritiskom jer je non-stop bila na točkovima. Često je bila sama na terenu, a Žarko je dolazio samo kad je snimanje da bi se pojavio pred kamerama. Preko 80 odsto posla obavljala je moja mama, dok su se on i Denija (Lazićeva saradnica i devojka, prim. aut.) zezali u kancelariji, častili i odgovorili na poneki mejl - kaže Aleksandra i dodaje šta je još bilo sporno.

foto: Fejsbuk

- Mama nije imala nikakvo osiguranje od potencijalne povrede na poslu. Ni njegova vozila ga nemaju, kao što ga nije imao ni kamion u kome je bila moja majka kad je poginula. Uz to, bio je neispravan za vožnju, što će utvrditi veštaci na suđenju. Što je najgore, Žarko je nudio maminom zetu da mu proda taj kamion i sećam se da mu je ona tada rekla da ga ne kupuje jer je skroz neispravan.

- Pristao je da plati troškove sahrane, ali samo je kupio sanduk i krst, koje je platio 60.000 dinara, baš kolika je bila plata moje majke koju nije dobila za taj njen poslednji mesec. Na sahranu je došao s kolegama. Svi su nam redom izjavili saučešće, samo Žarko nije. Ja sam videla da je hteo da priđe, ali vratio se, a kasnije mi je prišao i rekao da je odlučio da je bolje da ne prilazi. Plašio se, pretpostavljam, da ne izbije neki skandal jer su ga svi, kako mi je rekao, gledali popreko i s ljutnjom. Ja to nisam videla, a i ne znam zašto bi ga neko tako gledao kada smo celu priču znale samo sestra i ja i niko više - nastavlja Aleksandra i dodaje da je Lazić posle toga promenio ponašanje.

- Posle toga je zvao dva-tri puta dnevno da pita kako smo i da li nam nešto treba. napravio je spomenik pored puta gde je mama poginula i sve je radio samo da bismo ćutalo i ne bismo podneli tužbu. Ja se vraćam u oktobru u Srbiju i onda ćemo videti šta da radimo - rekla je između ostalog Aleksandra.

Podsetimo, nesreća u kojoj je nastradala Jasmina Mihajlović dogodila se 16. aprila, kada je ona sa kolegom vozačem Zoranom S. (31) krenula po materijal za izgradnju kuće porodice iz okoline Kraljeva.

foto: Kurir, Printscreen

