VESNA ĐOGANI LJUBI SVOJU DECU U USTA: Sina sam prestala da ljubim kad je ušao u PUBERTET! Pedijatar i psiholog ovo OŠTRO OSUDILI!

Mnogobrojne poznate ličnosti neretko svoju decu ljube u usta.

Ipak, ne žele sve poznate mame da govore o tome. Jedna od pevačica koja rado govori o ovoj temi je Vesna Đogani.

- Ljubim svoju decu u usta. Sina sam prestala da ljubim kad je ušao u pubertet, negde u petom, šestom razredu. Meni je potpuno prirodno da se deca ljube u usta i nije mi jasno zašto to osuđuju, pazim samo kad sam našminkana. Zagrljaj i poljubac nas leče. Svi oko mene grle i ljube decu u usta, ne znam zašto je to štetno, i u inostranstvu sam to videla da je to normalno. Pedijatar mi je čak rekao da je to normalno i da tako jačam imunitet svom detetu. Đole takođe ljubi svoju decu - rekla je pevačica.

Da li je ljubljenje dece u usta izraz ljubavi, kako deca shvataju ovu vrstu poljupca i koje su negativne posledice ovakvog izražavanja ljubavi saznali smo od pedijatra Saše Milićevića.

- Poljubac je divna stvar i jako važna za odrastanje deteta, ali baš u usta ne, to može da dovede do toga da dece dobije klicu bakterija koju majka ima i da onda nastanu razni problemi. U usta se ljubi partner, a deca ne. Postoje različite infekcije ne samo usne duplje, nego i disajnih puteva, zato to treba i izbeći. Usta su ulazan put za infekcije, zato se takav poljubac treba izbegavati. Pogotovo ne treba ljubiti sinove u kasnijem dobu, to može da ima neke svoje posledice. - rekao je pedijatar.

Ana Janković, psiholog Da li treba ljubiti decu u usta? - Mislim da to nije način da se pokaže ljubav prema detetu, postoji hiljadu drugih opcija. Fizički kontakt sa decom je bitan, ali ljubljenje u usta je pomeranje granice - rekao je psiholog.

