OVAKO JE IZGLEDALO VENČANJE MILJKOVIĆA! Luna iznenadila MARKA, pa se RASPLAKALA: Objavljen CEO SNIMAK ceremonije! (FOTO, VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković venčali su se u opštini Rakovica, 16. maja, a juče su se venčali u crkvi na Novom Beogradu. Danas je obelodanjen snimak sa njihovog venčanja.

foto: Printscreen/Sikter tube

Luna je bila u kratkoj beloj venčanici, sa podignutom kosom, dok je Marko blistao u svečanom izdanju sa leptir mašnom. Nakon kadrova venčanja iz crkve, i pred matičarem, Luna je najavila klip koji je posvetila svom novopečenom suprugu, Marku.

foto: Printscreen/Sikter tube

Luna je se tokom klipa iznenađenja rasplakala, a evo šta je sve rekla svom suprugu:

- Dragi moj mužiću, danas si moj muž, ja tvoja žena, nisam mogla to da izustim dok se ovaj dan nije desio. Želim ovaj klip da ti posvetim da bih te podsetila, iako znam da znaš šta smo prošli. Mi smo jedini koji možemo da kažemo kako se osećamo, koliko se osećamo i šta osećamo. Dokazali smo da smo savršeni, da imamo ono što ne može često da se nađe. Želim da ti se zahvalim - rekla je Luna i nastavila u suzama:

foto: Printscreen/Sikter tube

- Ne mogu da ne plačem, ovo su suze radosnice. Pojavio si se baš kad treba, i spasio me od svega onog što me u tom trenutku snašlo. Bila sam klinka, previše povređena, tako mlada previše ubijena, a ti si baš došao kad je trebalo. Totalno neplanirano, nikad ne bih rekla da ću sve ovo sa tobom proživljavati. Hvala ti što si mi pružio, tu sigurnost i ljubav, hvala ti što si mi dokazao što me voliš, što si me prihvatio, hvala ti što si stajao pored mene kad sam bila najgora. Hvala ti na ljubavi, na predivnoj bebi, znam da ćemo biti najbolji roditelji na svetu. Radujem se našoj porodici, volim te najviše na svetu.

foto: Printscreen/Sikter tube

1 / 12 Foto: Printscreen/Sikter tube

Kurir.rs/S.M.

