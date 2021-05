ESTRADA OSUDILA BUBU KORELIJA ZBOG EKSPLICITNE FOTKE! Pevači ZGROŽENI reperovim potezom: Koliki nos, toliki PONOS

Reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli pre nekoliko dana šokirao je javnost kada je objavio fotografiju necenzurisanog polnog organa.

Buba Koreli naišao je na žestoke osude, te su i mnoge poznate ličnosti prokomentarisale njegov potez.

– Trenutna devijacija u mozgu, gde je on smatrao da je to okej, da je to kul. Koliki nos, toliki ponos. Što je u izlogu, to je i u radnji – rekao je Era Ojdanić.

– Nek osudi to ko treba da osudi, nemam šta ja da osuđujem. Normalno da to nije u redu, ja ne mogu da mu vratim gaće natrag. To su reperi, njima je sve dozvoljeno. Došlo je takvo vreme da može da radi ko šta hoće, neko mora tome da stane na put, ne mogu pevači komentarima da utiču na to, on će i dalje da skida gaće – rekla je za Lepa Lukić.

foto: Kurir Televizija

Zorica Marković takođe nije bila blaga kada je ovaj slučaj u pitanju.

foto: Printscreen/Pink

– Svako raspolaže svojim životom. Ima pravo čovek da okači na svoj Instagram to, niti podržavam, niti sam protiv toga. Ko sam ja da osuđujem nekog? Granice su se pomerile, ja ne znam kuda više plovi ovaj brod. On je skinuo sebi gaće, nije nekom drugom, ima pravo da radi to. Roditelji treba više da povedu računa o tome šta rade njihova deca, a tek posle da vode računa ako se neki njihov idol skinuo – smatra Zorica Marković, dok je Eva Ras oštro osudila Bubin potez.

– Budala je uvek bilo i uvek će biti. Polni organ, ako mu je to u životu važno, ima ga. Dok sam ja bila tinejdžerka, isto se to događalo, u svakom vremenu ima neka budala koja hoće to da pokaže. Neko će biti srećan da to vidi, a neko će odmah da okrene list da to ne gleda. Svi imamo polne organe, ne vidim da je to neki prestiž – zaključila je glumica.

foto: Printscreen/Pink.rs

Kurir.rs/I.B/Objektiv

Bonus video:

00:08 KATARINA ŽIVKOVIĆ IMA TOTALNO NOV IMIDŽ: Pevačica promenila frizuru, svi je hvale i okreću se za njom! (VIDEO)