KATARINA GRUJIĆ PRED 29. ROĐENDAN OTKRILA DETALJE SVADBE SA GOBELJOM: Na plaži, svega pomalo, nazdravljaću ŠAMPANJCEM!

Pevačica Katarina Grujić počela je da živi sa dečkom fudbalerom Markom Gobeljićem. Ona će sutra napuniti 29 godina, a za medije otkriva želje, planove i nadanja. U vezi koja traje godinu dana, ljubav cveta kao na početku, a pevačica priznaje da postoji doza ljubomore koja čini da njihov odnos ne postane monoton.

foto: ATA Images

- Mislim da smo podjednako ljubomorni, ali to je sve u granicama normale. Nikada ne pravimo scene. Ali mislim da ta mala doza ljubomore treba da postoji. Mislim da je to pre posesivnost nego ljubomora - kaže Katarina Grujić.

Ona dodaje da ju je Marko razmazio, a sve zbog toga što provode dosta vremena zajedno.

- Mnogo sam navikla da smo 24 časa zajedno i verovatno će mi biti teško kada budemo počeli da radimo i budemo malo više odvojeni. Faliće mi sve to, iskreno. Ovaj period od godinu dana koliko god da mi nedostaju nastupi, toliko mi prija da sam 24 časa s njim - iskrena je pevačica, za koju su mnogi primetili da se prolepšala i da je smirenija, pa se nameće pitanje da li je baš dečko “kriv” za takvo stanje.

- Svašta nešto. Dosta sam se posvetila sebi. I za ovih godinu dana, od kada ne radimo, dosta sam grešaka uvidela i ispravila. Kada imate pozitivne ljude oko sebe, kada je samo smeh, ljubav, sreća oko mene, onda ne mogu drugačija da budem - otkriva pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kaća će sutra s rođendanske torte oduvati 29 svećica.

- Približavam se toj tridesetoj. Nije mi dobro. Ne osećam se kao da punim 29 godina. Ali, bože moj, to su samo godine. Dosta je još toga preda mnom - kaže Kaća, koja nije želela da otkriva želje da nešto ne bi izbaksuzirala.

- Eh sada. Kada budem duvala svećice u ponoć, ko zna što ću tada zamisliti sve - bila je tajanstvena Katarina, a dobila je pitanje da li će jedna od njih biti i brak.

- Pa, ne znam. Ne volim ništa da planiram u životu. Trudim se da to bude spontano, da bude iznenađenje. I da se udam i rodim dete, posle devet godina karijere, uvek mogu da se vratim na scenu. Naravno, neću napustiti pevanje. Ne volim nešto preterano da pričam o tim stvarima - rekla je ona.

Ova atraktivna crnka dosta vremena provodi sa sestrićem Lavom, a na pitanje da li joj je proradio majčinski instikt, kaže:

- Ne znam kako da to objasnim. Mislim da nijedna žena nije spremna dok se to ne desi. Sada ne znam da li želim ili ne želim. Svako ko ima partnera pored sebe, koga voli, verovatno da želi. Ali videćemo. Ne volim da pričam o tim stvarima jer će da ispadne da radim na tome ili da ne radim. Šta god da kažem neće odgovarati. Tako da bolje da ne odgovaram.

foto: ATA Images

Kako kaže, roditelji joj ne postavljaju pitanja o udaji.

- Pitaju me samo kako je Marko. O drugim stvarima ne pričamo. Ali ono što je najvažnije je da su oduševljeni njime - ističe ona, a na pitanje koliko ju je koštalo u životu to što je bila iskrena i što je, kako za nju kažu, “pozitivno luda”, odgovara:

- Mene je više koštalo to što sam uvek iskrena. Što sam javnosti davala sve na dlanu. Naravno to je okej, imaš poverenje u svoju publiku, medije s kojima radiš, ali sam ja bila mnogo brzopleta, mlada, neiskusna. To se godinama uči. Sada sam se malo zatvorila. Postala sam mudrija.

Kako kaže, nije teško biti devojka fudbalera.

- Nije teško. Savršeno mi je s Markom - tvrdi.

Problemi s bubrezima i bolnica su prošlost

Katarina je ranije imala zdravstvenih problema s bubrezima, a kako kaže sada je sve kako treba.

- Za mene su bolnica, bubrezi i sve što se izdešavalo prošlost. Te godine su mi bile jako teške. Sada kada se desila korona, kada je dosta ljudi izgubilo život, meni se desila najlepša stvar ljubav. Mislim da je ljubav pokretač svega. Uvek imam osmeh na licu i to je najbitnije - kaže Kaća.

foto: Instagram

Za svoju svadbu ću da pijem samo šampanjac

Mnoge devojke kada imaju ozbiljnu vezu, razmišljaju o udaji i venčanju, pa tako i Kaća.

- Razmišljam kakvo će venčanje da bude. Ima svega pomalo, od tradicije do romantike na plaži. Ali neću otkrivati - kaže kroz smeh Kaća, a na pitanje da li će se napiti za svoju svadbu, odgovara:

- Kao svaka žena, devojka, koja se udaje za najsrećniji dan, treba da se popije koju čašu šampanjca, vina, viskija. Sve zavisi koja šta voli. Ali eto ja ću neku čašicu šampanjca.

foto: ATA Images

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

11:01 MARIJA ŠERIFOVIĆ IZ BEKSTEJDŽA EVROSONGA POKAZALA KAKO BODRI URAGANKE: Ko bude pevao FALŠ, šišam ga na ćelavo!