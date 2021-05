AMAR GILE ODBIO DA PEVA SA JADRANKOM? Oglasio se njegov menadžer: Otkazao sam nastup, ne želimo da stajemo ni na čiju STRANU!

Pevačica Jadranka Barjaktarović zapevaće u jednom hotelu u Podgorici, a pevač Amar Gile je navodno odbio da nastupa sa njom.

- Menadžer Amar Gileta prvo je pristao na nastup, ali su isti ubrzo otkazali. Koliko znam, neće da budu stavljeni u bilo kakav politički kontekst, niti da se priča da je Gile pevao sa Jadrankom baš na taj dan, pogotovo ne nakon svega što je bilo, vezano za njen veliki kiks vezan za Srbiju - kaže izvor, misleći na žurku na kojoj je Jadranka pevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije".

foto: Damir Dervišagić

- Gile je sklonjen sa najavnog plakata. Očigledno su birani pevači koji nisu iz Srbije - objašnjava sagovornik.

Ovim povodom oglasio se i Giletov menadžer, koji je potvrdio da je otkazao nastup.

- Nismo znali da je to u vezi toga. Mi ne želimo ni na čiju stranu da stajemo. Gile nije političar, nego pevač. Bilo ko da je nazvao od političara, mi ne bi pevali. Ja sam to otkazao i to je to - kaže Giletov menadžer Toni.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Telegraf/M.M.

BONUS VIDEO:

00:06 NAKON ISPADANJA SA EVROVIZIJE, HRVATICA ZAPEVALA SRPSKU PESMU! Albina oduševila Srbiju, OVAKO je pružila podršku URAGANKAMA! VIDEO