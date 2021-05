PALA OPKLADA U 20 EVRA! Marija Šerifović kladila se sa URAGANKOM, prognozirale ko će pobediti na Evroviziji i napravile POMETNJU!

Predstavnice Srbije na "Evroviziji", devojke iz grupe "Hurricane", nastupaku večeras pod rednim brojem 9, a Marija Šerifović im svakodnevno puža podršku.

Sada su se Marija Šerifović i Sanja Vučić kladile u 20 evra. Video snimak je "isplivao" na Jutjubu, a njih dve su napravile pravi hit i pometnju na društvenim mrežama.

Naime, Sanja tvrdi da će Italijani odneti pobedu, dok Šerifovićeva ne smatra tako.

- Treme nema. Možda malo pozitivne, ali to je ono što nam dodatno daje energiju da budemo još bolje. Drago nam je da se ljudima svidelo to što su mogli da vide, nadamo se da će reakcije biti još bolje kada svi vidite ceo nastup večeras. Cela delegacija Srbije gledala je prvo polufinale iz našeg hotela na RTS Planeti na velikom video bimu, navijali i interno pogađali ko ulazi u finale. Svidjaju nam se sve pesme, ova godina je jaka i zaista je teško izdvojiti samo jednu. Tu su Italija, Hrvatska, Azerbejdžan, Finska, Švajcarska ali i mnogo drugih pesama koje rado slušamo u areni dok se spremamo za naš nastup. Nismo uspele da vidimo nastup Francuske niti da je upoznamo, ali nadamo se da će to biti moguće ako prođemo u finale. Podrška naših ljudi može da bude samo motivacija. Jedva čekamo da izađemo na scenu i pokažemo vam na čemu smo svih ovih meseci radili, kako mi, tako i ceo ovogodišnji tim Srbije. Marija je sjajna, njen dolazak dodatno nam je ulepšao dane u Roterdamu. Podrška od naše jedine evrovizijske pobednice neizmerno znači i hvala joj na tome. Nadamo se da ćemo ući u finale, a tamo ćemo dati sve od sebe da budemo maksimalno dobre, rekle su one za Alo.

